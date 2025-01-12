¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡ÖËÌÄ«Á¯Ê¼»Î2¿Í¤òÊáÎº¤Ë¡×SNS¤ËÅê¹Æ
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ÇÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î2¿Í¤òÊáÎº¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î2¿Í¤òÊáÎº¤Ë¤·¤Æ¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Þ¤Ç°ÜÁ÷¤·¤¿¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤ÏÆ±¤¸ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î2¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÏÊÌ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢·³¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÀïÆ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·±Îý¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Ï¡¢1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤¢¤´¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É®ÃÌ¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤ä±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤º¡¢´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóÅö¶É¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÄ«Á¯¸ì¤ÎÄÌÌõ¤ò²ð¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¡£
²èÁü¡§SecurityServiceofUkraine
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î2¿Í¤òÊáÎº¤Ë¤·¤Æ¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Þ¤Ç°ÜÁ÷¤·¤¿¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤ÏÆ±¤¸ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î2¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Ï¡¢1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤¢¤´¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É®ÃÌ¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤ä±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤º¡¢´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóÅö¶É¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÄ«Á¯¸ì¤ÎÄÌÌõ¤ò²ð¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¡£
²èÁü¡§SecurityServiceofUkraine