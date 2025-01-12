2024Ç¯¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤Ç¯¡áÀ¤³¦µ¤¾Ýµ¡´Ø
À¤³¦µ¤¾Ýµ¡´Ø¡ÊWMO¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡¢Ï»¤Ä¤Î¹ñºÝ¥Ç¡¼¥¿¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2024Ç¯¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï»º¶È³×Ì¿Á°¤ÎÊ¿¶Ñ¿å½à¤òÌó1.55ÅÙ¾å²ó¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬»º¶È³×Ì¿Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½é¤á¤Æ1.5ÅÙ°Ê¾å¾å²ó¤Ã¤¿Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÇ¯¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÌÜÉ¸¤Î¼ºÇÔ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ï´û¤Ë»Ä¹ó¤Çº¤Æñ¤Ê¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ°¤Îµ¤¾ÝºÒ³²¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Æ¹ñ¤¬¤è¤êÅØÎÏ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë