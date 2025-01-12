³Ú¤·¤ó¤´¡¢»Ò¤«¤é¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Î¡È¿À²óÅú¡É¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤Î³Ú¤·¤ó¤´¡Ê45¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Ò¶¡¤«¤é¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë¡É¿À²óÅú¡É¤Ë¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤ó¤´¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¡¡ØÃ¯¤«¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÎÉ¤¤»ö¸À¤¦¤ó¤À¤è¤Í³Ú¤·¤ó¤´¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡©¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¤³¤È¸À¤¦¡×¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£