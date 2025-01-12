¡ÚÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡ÛË½Áö¤Ç¡È¥¢¥Ã¥×ºÑ¤ß¡É¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ç¤É¤¦¥¤¥¸¤ë
¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¼¨ÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Æ·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Î½÷À¤Î°Õ¸þ¤¬ºÇÂç¸ÂÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ñÌÌ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬¼«¤é¤Î¸ý¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµïÀµ¹¡¢ÉðÅÄÉñ¹á¤È¤Î¡È6Ç¯°¦¡É¤Î¥¦¥é¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÇ¯²¼½÷À¡×
¡¡1·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ønews23¡Ù¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÃæµïÀµ¹¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Ù¤¡×¤È¤Î»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¡£ÁûÆ°¤òÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¸åÄÉ¤¤¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯Ëö¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡¢Ãæµï¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡Ö½÷À¤È¤Î¿¼¹ï¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡£²ò·è¶â¤È¤·¤Æ9000Ëü±ß¤â¤ÎÂç¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¤¬¡¢ÂçÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½Ð±éÈÖÁÈ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡È¥¹¥ë¡¼¡É¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿³Æ¶É¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÃæµïËÜ¿Í¤¬¡Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡Õ¤ÈÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ç°ìÅ¾¡¢ËÁÆ¬¤ÎTBS¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê°·¤¤»Ï¤á¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¡¹¤¬»ö¼Â¤òÃ¸¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¿É¸ý¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¤Î¡ÈÊóÆ»»ÑÀª¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MCÃ«¸¶¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä
¡¡Åö½é¡¢¼«¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤ÇÃæµï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤¬¡¢±ÇÁü¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Î¹½À®¤Ç¡¢¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¡£
¡¡¤·¤«¤âMC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤é½Ð±é¼Ô¤¬°ìÀÚ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤«¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡É¤ÊÆâÍÆ¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¤Î½÷À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢´°Á´¤Ê¤ë¡È²ò¶Ø¡É¤È¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È±²Ãæ¡É¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¡¢¤·¤«¤âÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡ÈÏµ±ì¡É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ØÇú¾ÐÌäÂê¡ÙÂÀÅÄ¸÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿·½Õ! Çú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÄÃæÍµÆó¤ÈÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆÀ°Õ¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÀÂÀÅÄ¡£
¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Í¡¢¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º£ÅÙ¡£¤³¤ì¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Í¡¢¡Ø¤À¤ì¤«to¤À¤ì¤«¡Ù¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¤ª¤¤¡¢A¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡¡Æü»Þ¡¢Æü»Þ½Ð¤Æ¤³¤¤¡×
¡¡Ãæµï¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¤ò¥¤¥¸¥ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤ÎÆü»Þµ×»á¤È»×¤ï¤ì¤ëÌ¾Á°¤âÏ¢¸Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¸À¤¤²á¤®¤Þ¤·¤¿¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤â¡¢Âç¹²¤Æ¤¹¤ëÁêÊý¡¦ÅÄÃæ¤È·«¤ê¹¤²¤¿Ì¡ºÍ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡ÙÂÀÅÄ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¤¥¸¥ê
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë1·î12Æü¤ÎÆüÍËÆü¡¢ÂÀÅÄ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤³¤È¡¢TBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æü¤À¡£1·î5Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤º¤¸¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ¼«Á³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤¹¤ë³Æ¶É¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¡È¥¢¥Ã¥×ºÑ¤ß¡É¤ÎÂÀÅÄ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë³Ë¿´¤ò¤Ä¤¯ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤òÍÊ¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØWBC2023¡Ù¤Î³«ËëÄ¾Á°¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸øÇ§¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÈÖÁÈPR¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢
¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢WBC³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤â¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤ÏÂÀÅÄ¤ò¤¿¤¸¤í¤«¤»¤Æ¤¤¤¿Ãæµï¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡ÈÍ§¿Í¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë¥¤¥¸¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£