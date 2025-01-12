ºå¿À¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¡×¡¡ÆÍÇ¡¸ø³«¡Ä¡ÈÄï¡É¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµÂÎ¡ÖË¹»ÒÈï¤ì¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡×µåÃÄÈ¯É½
¡¡ºå¿À¤Ï11Æü¡¢¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ¬Éô¤¬°ìÉô¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖË¹»ÒÈï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¡×¤È¡¢¡È¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤ËÂçÃíÌÜ¤À¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡ÖËÜÆü¡¢¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶áÆüÃæ¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï´é¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î©¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤ÈÂç¤¤Ê¼ª¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î30Æü¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¡Ø¥È¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÄï¡Ù¤¬2025Ç¯1·î¤Ë¶ÛµÞµ¢¹ñ!?¡¡¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î³«¶È¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢¥È¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥¡¼ÂÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¡×¡ÖË¹»Ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡×¡ÖÈ±·Á¥ä¥ó¥¡¼!?¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¹³´üÃæ¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ä¤ówww¡×¡Öµ¢¹ñ»Ò½÷¤Ê¤ó¡©¡×¤È¡¢¡ÈÀµÂÎ¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë