¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¿·¥¥ã¥é¡¦»Ò¿é¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸¶ºî¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
¡¡Æü¸þ²Æ¤ÎÂç¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ÎÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ë¸åµÜ¤òÆ°¤²ó¤ë½÷´±¤ÎÇÇ¤È¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþËÆ¤ò»ý¤ÄÕá´±¤Î¿Ñ»á¤¬¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸åµÜ¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£²Ã¤¨¤ÆÂè2´ü¤Ï¡¢ÇÇ¤È¿Ñ»á¤Î´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢Äë¹ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç»ö·ï¤âµ¯¤³¤ë¡£¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö»Ò¿é¡×¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤ÊÂè2´ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸¶ºî¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÇÇ¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù·éÀ¤°ì¤Ê¤É¡¡¡Ö¥Þ¥«゙¥Æ゙¥ßー¾Þ 2022¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á
▪️¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡»Ò¿é¤ÎÂ¸ºß
¡¡¸åµÜ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À»ÒÇ¤òÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¸½¤ì¡¢Êá¤Þ¤¨¤¿»ÒÇ¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Ò¤È¤ê¤Î½÷´±¡£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¤ÎÂè1ÏÃ¡ÖÇÇ¤ÈÌÓÌÓ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î½÷´±¤¬¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î»Ò¿é¤À¡£Ê·°Ïµ¤¤«¤é´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤ÆÃ£´Ñ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ëÇÇ¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÏ¯¤é¤«¤½¤¦¤Ê¾¯½÷¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¾®Íö¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢À¥¸ÍËãº»Èþ¤¬À¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤ËÂç¡¹Åª¤Ê¾Ò²ð¤Î¤µ¤ìÊý¤«¤éÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤«¡©¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¸¶ºî¤ÎÂè3´¬¤ÈÂè4´¬¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÇ¤ä¿Ñ»á¤ËÊÂ¤ÖÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡ÊäÂ¤¹¤ë¤Ê¤é»Ò¿é¤ÏÌµÎà¤ÎÃî¹¥¤¤Ç¡¢¸åµÜ¤ÎÃæ¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æº«Ãî¤ä°òÃî¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ìô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁð²Ö¤òµá¤á¤Æ¸åµÜ¤ò¤¦¤í¤Ä¤²ó¤ëÇÇ¤È¤Ï¼ñÌ£¤¬Âç¤¤¤Ë»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÇÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀè¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï¡ÖÇÇ¤ÈÌÓÌÓ¡×¤Ç°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¾®Íö¤â¸ò¤¨¤¿3¿Í¤¬¡¢¸åµÜ¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¸¶ºîÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ê¤é¡¢3¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
▪️ÇÇ¤È¿Ñ»á¤Îµ÷Î¥´¶
¡¡ÇÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤µ¤é¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¡¢¿Í¤µ¤é¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÇä¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¸åµÜ¤Ç¡¢°å³Ø¤äÌô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤ÆÈÞ¤Î»Ò¶¡¤òÌ¿¤Î´í¸±¤«¤éµß¤¤¡¢¿Ñ»á¤È¤¤¤¦ÈþËÆ¤ÎÕá´±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸åµÜ¤Çµ¯¤³¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤Î²ò·è¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿Ñ»á¤«¤é¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÇÇ¤ÈÌÓÌÓ¡×¤Ç¿Í¤¬Ç¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢ÇÇ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤áËË¤òÀÖ¤é¤á¤ë¿Ñ»á¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æß´¶¤ÊÇÇ¤Ïµ®½Å¤ÊÌô¤äÄÁ¤·¤¤Áð²Ö¤ÎÊý¤Ë¤Ð¤«¤ê¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¿Ñ»á¤Î»×¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢µîÀª¤µ¤ì¤ÆÃËÀµ¡Ç½¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Õá´±¤Î¤Ï¤º¤Î¿Ñ»á¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÇÇ¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¿¤À¤ÎÕá´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÇ¤¬²°º¬¤ÎÊøÍî¤òÍ½ÁÛ¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿À»ö¤Çº×ã«¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÇÇ¤Î¼ÂÉã¤Ç·³»Õ¤ÎÍå´Á¤¬Ìõ¤¢¤ê¤Ê¤³¤È¤òÐ¼¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤â»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè2´ü¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPV¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¿Ñ»á¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£äÑ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¹â½ç¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÊý¤·¤«¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿Ñ»á¤Ë¸À¤¦¡£ÇÇ¤òÇ°Æ¬¤Ë¿Ñ»á¤¬¡ÖÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆß¤¤¤¢¤Î½÷´±¤Ç¤â¤½¤í¤½¤íµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¤À¡¢²¶¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡×¤ÈÒì¤¯¡£¹ÄÄë¤«¤é¤â´Þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Ñ»á¤¬¤¿¤À¤ÎÕá´±¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤«¡©¡¡¤ä¤Ï¤ê¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤âÊäÂ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Âè2´ü¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPV¤Ë½Ö´Öº¹¤·¶´¤Þ¤ì¤ë³¿¤Ë²¿¤«´Þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£Âè1´ü¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÏ¢Â³2¥¯ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÂè2´ü¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯1¥¯ー¥ëÌÜ¤Î½ªÈ×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤¢¤ë»ö·ï¤Ç¡¢³¿¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÇ¤â¿Ñ»á¤¬¤¿¤À¤ÎÕá´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
▪️¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPV¡¢OP±ÇÁü¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¥¯ー¥ëÌÜ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÁûÍð¡¢¤½¤ì¤³¤½Âè2´ü¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPV¤Ç¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñ¤ò¤æ¤ë¤¬¤¹Âç»ö·ï¡×¤ÎÃæ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Î2´ü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¸¶ºî¤ÎÂè3´¬°Ê¹ß¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢ÇÇ¤È¿Ñ»á¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè2´ü¤Î¸°¤È¤Ê¤ë»Ò¿é¤ÎÂ¸ºß¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2´ü¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢ÇÇ¤¬»ý¤Ä°å³Ø¤äÌô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿Ææ²ò¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£Âè2´ü¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡ÖËÌ¤«¤é¤Î°Û½¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬»Ø¤¹»öÂÖ¤Ï¶²¤í¤·¤¯¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡£ÆÇ¤ËÄÌ¤¸¤¿ÇÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¼±¤¬Âç¤¤¤ËÌò¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¡ÖÆÃ»È¤ÎÍèË¬¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±¤¸´é¤ò¤·¤¿½÷À¤¬2¿ÍÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢È¯À¸¤·¤¿¤¢¤ë»öÂÖ¤ËÇÇ¤ÎÃÎ¼±¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¿¿Áê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¿¿¼î¤ÎÎÞ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢Å·½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ½÷¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢ÇÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿Áê¤¬¹ð¤²¤é¤ìÂçÀª¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È»öÂÖ¤ÏÆæ²ò¤¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Å¸³«¤ÎÃæ¤ÇÇÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆæ²ò¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤âÎï¤·¤¤¥·ー¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçÀª¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¾å¤¬¤ë´¿À¼¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡´öÅÄ¤ê¤é¤¬±´¤¦2´ü¤ÎOP¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤êÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®Íö¤È»Ò¿é¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£µ¤¤Ë¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¿å¤ËÇ¨¤ì¤¿»Ñ¤ÎÇÇ¤È¿Ñ»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤â¡¢¥¤¥áー¥¸Åª¤ËÎï¤·¤µ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊÔ¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¤Î¤â¤Î¡£¤½¤Î»þ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÇÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤«¤é¸«¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉâ¤«¤Ö»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âè1´ü¤¬¸¶ºî¤Ç2´¬Ê¬¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡¢ÃúÇ«¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç2¥¯ー¥ë¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âè2´ü¤â»Ò¿é¤¬Íí¤à3´¬¤È4´¬¤¬¡¢2¥¯ー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢15´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶ºî¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥Ë¥á²½¤¬½ç¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¶ºî¤Ï¤µ¤é¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´°·ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè2´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¤¦¥¢¥Ë¥á²½¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¸¶ºî¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¥·¥êー¥º¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ÆÉ¾È½¤Î³ÜÌÚ¤¢¤¯¤ß¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤È¤Î¡È¾¡Éé¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Ê¸=¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á