1·î12Æü¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤ÏÅ·ÇéºÂ¡ª¡¡º£Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡úÂè1°Ì¡Ä¡ÄÅ·ÇéºÂ
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¼þ¤ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¹Í¤¨¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úÂè2°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ
¤¤¤Ä¤â°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¿È¯¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Áê¼ê¡£º£Æü¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏŽ¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©Ž£¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢º£Æü¤ÏŽ¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ªŽ£¤È»×¤¨¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¤Ç¤¹¡£
¡úÂè3°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢°ÛÀ¤Î¿´¤Ë¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤ëÆü¡£Î®¹Ô¤ò¤Û¤É¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤âŽ¢¤³¤ì¤¬º£Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈŽ£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»ÑÀª¤è¤¯Êâ¤¤¤¿¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤â¡¢°ÛÀ¤Î¿´¤òÄÏ¤àÌ¥ÎÏ¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
¡úÂè4°Ì¡Ä¡Ä³ªºÂ
ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤«¤ÎÈãÈ½¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¡¢º£Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÎäÀÅ¤ÊÏÃ¤·Êý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÂè5°Ì¡Ä¡ÄµûºÂ
¼«Ê¬¤Î°¦¾ð¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Î°¦¾ð¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤ÏŽ¢½Å¤¤¤Ê¡ÄŽ£¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Þ¤º¤Ï¡¢°ÛÀ¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¡¢¤È¤Æ¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÎø¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£