2025Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¡×¡Öºá°´¶¡×¤òÌ£¤ï¤¦3ÉÊ¡ÚTHE TIME,¡Û
Ëè·î200¿Í¤ÎZÀ¤Âå¤ò¼èºà¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ®¹Ô¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡ØSHIBUYA109 lab.¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2025Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¡×¡Öºá°´¶¡×¤òÌ£¤ï¤¦3ÉÊ¡ÚTHE TIME,¡Û
1¸Ä1500±ß¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¥Á¥ç¥³
¡ØSHIBUYA109 lab.¡Ù½êÄ¹ Ä¹ÅÄËã°á¤µ¤ó¡§
¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤âÀìÌçÅ¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È²»¡É¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
2025Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ú¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Û¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¤Î¡ØCAFE OKUDO¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä1¤Ä¼êºî¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤òÈÎÇä¡£
¡Ö¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¡¡¥ß¥ë¥¯¡×¡Ê1500±ß¡Ë¤Ï¾¯¤·¸ü¤á¤ÎÈÄ¾õ¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬¤µ¤ì¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¡ª
²»¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Ãæ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ú¡¼¥¹¥È¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤ÈºÙ¤«¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿´¥ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾®ÇþÊ´¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÎÊ´¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥«¥À¥¤¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ËºÙÌÍ¤Ç¡¢ÃæÅì¤Ç¤ÏÍÈ¤²Êª¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö¥«¥À¥¤¥Õ¡×¤ò¡¢¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Èº®¤¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£
SNS¤Ç¤â¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ý¤´¤ÈÊñ¤ó¤À¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦´Ñ¡×½Å»ë¤Î¡ÈZÀ¤Âå¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ®¹Ô
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î¡È¥ì¥È¥í¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¡£
¡ØSHIBUYA109 lab.¡ÙÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Öº£¡¢¼ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬¡¼¥ê¡¼¡É¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ú¥¹¥ï¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¡Û¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ø¥Ç¥£¡¼¥ó¡õ¥Ç¥ë¡¼¥«Ï»ËÜÌÚ¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇòÄ»¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥¹¥ï¥ó¥·¥å¡¼¡×¡ÊOCTOBRE¡¦572±ß¡Ë¡£
¥¹¥ï¥ó¤ÎÆ¹ÂÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥¤¥Á¥´¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î¡È±©º¬¡É¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇòÄ»¤Î·Á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀÎ¤«¤éµÊÃãÅ¹¤Ë¤¢¤ë¡È¥ì¥È¥í¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØSHIBUYA109 lab.¡ÙÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¾ÃÈñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬º£¤Î¼ã¼Ô¤ÎÆÃÄ§¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤¦¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Éþ¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾ÃÈñ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
1Ëç¤ÇµíÐ§1ÇÕÊ¬¡ÖÄ¶¹â¥«¥í¥ê¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÈÇØÆÁ´¶¡É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ØSHIBUYA109 lab.¡ÙÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢¡Ú¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¡áÇØÆÁ´¶¡Û¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØGUILTY¡ÇS¡Ê¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¡Ù¡£
2023Ç¯¡¢1¹æÅ¹¤òÅìµþ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤ÇÁ´¹ñ26Å¹ÊÞ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÄ¾·Â13cm¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¡ª
1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥³¥³¥¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ê500±ß¡Ë¤Ï¡¢
¤É¤Ã¤·¤ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¥í¡¼¥¿¥¹¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡ÇòÌÚè½²ÖÉô°÷¡§
¡ÖÉ½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤Ç¥Ñ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿©´¶¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡õ¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¥á¥¤¥×¥ë¡×¡Ê590±ß¡Ë¤Ï¡¢¶Ë¸ü¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò3Ëç¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿´Å±ö¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£
¾Æ¤¥ê¥ó¥´¤¬¥´¥í¤Ã¤ÈÆþ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê520±ß¡Ë¤â¿Íµ¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¡È¥®¥ë¥Æ¥£¡¼´¶ËþºÜ¡É¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡È1Ëç¤ÇÌó770kcal¡É¤È¡¢Ä¶¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤â¡ª
°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÇØÆÁ´¶¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡£»ä¤Ê¤ó¤«¤Ï¥³¥ì¿©¤Ù¤¿¤é1Æü½ª¤ï¤ê¤À¤è¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ä
30Âå½÷À¡§
¡Ö°é»ù¤È¤«¤ÇË»¤·¤¤¤½¤Î¤´Ë«ÈþÅª¤Ê´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
2025Ç¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯1·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
°ÖÎîº×,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Êè,
Ê©ÃÅ