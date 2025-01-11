¼Ì¿¿²È ¶âÂ¼½¤¤¬Åìµþ¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡¡¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤È¼Ì¿¿¤Ç¹½À®¤·¤¿ºîÉÊ·²¤òÅ¸¼¨
¡¡¶âÂ¼¤Ï1964Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÁî¹ç¼Ì¿¿ÀìÌç³Ø¹»¸¦µæ²Êºß³ØÃæ¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼Ì¿¿Å¸¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¼Ì¿¿¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¡×¤Ë¾·¤Ø¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£¹ñÆâ³°¤Ç¸ÄÅ¸¤ä¥°¥ë¡¼¥×Å¸¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢1996Ç¯¤Ë¤ÏMoMA¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë6¿Í¤Î¼Ì¿¿²È¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1997Ç¯¤ËÆüËÜ¼Ì¿¿²È¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¡¢2000Ç¯¤Ë¤ÏÂè19²óÅÚÌç·ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ÖSpider¡Çs Strategy¡×¡Ê2001¡Ë¡ÖGerman Suplex¡×¡Ê2008¡Ë¡¢¡ÖÁ²¿Ê²÷³Ú¼Ì¿¿²È¡×¡Ê2009¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤òÆ±»á¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ°ì¤Ä¤Î¥¢¡¼¥È¤È¤·¤¿ºîÉÊ·²¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¡£¥³¥é¡¼¥¸¥åºîÉÊ¤ò¿ôÅÀÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎZINE¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
◾️FORMALIN FRESH
´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§flotsam books
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÏÂÀô1-10-7
±Ä¶È»þ´Ö¡§14:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü