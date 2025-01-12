»ÔÀî¼ÂÆü»Ò ³ùÁÒÎ¹¤Çµæ¶Ë¤Î¤ªÌ£Á¹½Áºî¤ê¡ª»ÐÄïÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ãç¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥È¡¼¥¯¤â
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Çº£Æü1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ58Ê¬ÊüÁ÷ ¥Ë¥Î¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¼«¤é¡ÈÍ·¤Ó¡É¤Î¥×¥é¥ó¤ò·è¤á¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤à¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¡×Âè5ÃÆ¤Ë¡¢»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡ª
»ÔÀî¤Ï¤Ê¤ó¤È7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥í¥±»²Àï¡£ÆóµÜÏÂÌé¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢µæ¶Ë¤Î¤ß¤½½Á¤òºî¤ë³ùÁÒÎ¹¤Ø¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥±¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÔÀî¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¾Ð´é¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¡ª
¢¡»ÔÀî¼ÂÆü»Ò 7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥í¥±
¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¡×½éÅÐ¾ì¤Î»ÔÀî¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖTANG ¥¿¥ó¥°¡×¤Ç¥Ë¥Î¤È»ÐÄïÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ãç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤É¤¦¤ä¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤Ê»ÔÀî¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÆóµÜ¤Ï¡Ö¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È°ìÆ±¤ËÃé¹ð¡£
¿ØÆâ¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥°¥¤¥°¥¤¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¿ØÆâ¤â¡Ö¥à¥º¤¤¤¾º£Æü¡ª¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ®½Å¤Ê»ÔÀî¤È¤Î¥í¥±»þ´Ö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¥í¥±ÃÏ¤Î³ùÁÒ¤ËÁ°¾è¤ê¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»ÔÀî¤¬¡¢ÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤·¡¼¡ª¡×¤È¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìËë¤â¡£
»ÔÀî¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥í¥±¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¤ß¤½½Á¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¡£µîÇ¯½é¤á¤Æ¤ß¤½ºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÔÀî¤Ï¡Ö¤³¤Î´¨¤¤Æü¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ª¤ß¤½½Á¤òºî¤Ã¤Æ°û¤ó¤À¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¶Ë¾å¤Î¤ß¤½¤ä¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ò½¸¤á¤ë³ùÁÒÎ¹¤Ø¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢ËèÇ¯150ÉÊÌÜ°Ê¾å¤Î³ùÁÒÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¤Ç¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡È¤ß¤½½Á¤Ë¹ç¤¦ÌîºÚ¡É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ý³Ï¡£1¤ÄÌÜ¤ÎÌîºÚ¤Ï¡Ö¹õ´ÝÂçº¬¡×¡£³°¤ÎÈé¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤Î¤ËÃæ¤ÏÉáÄÌ¤ÎÂçº¬¤ÈÆ±¤¸¿¿¤ÃÇò¤Ê¹õ´ÝÂçº¬¤Ï¡¢¤¦¤ÞÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈé¤´¤È¤ß¤½½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤«¡£2¤ÄÌÜ¤ÎÌîºÚ¤Ï¡¢ÇòºÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¶ì¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¥µ¥é¥À¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ù¤«ºÚ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ß¤½½Á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÎ¤°ò¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤â¥²¥Ã¥È¤·¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢ÇÀ±à¼ç¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö³ùÁÒÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë¡×¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é°ìµÙ¤ß¡£¿ØÆâ¤«¤é¡Ö»ÔÀî¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»ÔÀî¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É´Å¤¤³ùÁÒÌîºÚ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¡ª
¢¡ÈÖÁÈ¹±Îã¡Ö¤¯¤¸°ú¤¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç»ÔÀî¤¬ÂçÇú¾Ð¡ª
µæ¶Ë¤Î¤ß¤½½Á¤òºî¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Î³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï2Âæ¤Î¼Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î°ÜÆ°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾è¼Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¤¯¤¸°ú¤¤Ç·èÄê¡£Ã¯¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤¿»ÔÀî¤Ï¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆóµÜ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ´õË¾ÄÌ¤ê¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤ò²¡¤µ¤ì¤¿»ÔÀî¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ÆÂçÇú¾Ð¡ª¤µ¤é¤Ë»ÔÀî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ëÆóµÜ¤Î¥¹¥´¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
¢¡¾ÅÆî¤Î³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Çµæ¶Ë¤Î¤ß¤½½Á¤òÌ£¤ï¤¦
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢´ÇÈÄ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þµù¹Á¤Ë´ó¤êÆ»¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¤È¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Á¯¤Êµû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿Íµ¤µù¹Á¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç´°¿©¡£Á´°÷Ê¬¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¹±Îã¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ç·è¤Þ¤ê¡©
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ß¤½½Á¤Å¤¯¤ê¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ß¤½¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤ß¤½¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢»ÔÀî¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉËÌ³¤Æ»ÆÃÊÌÈÇ¡×Æó¤ÄÀ±Å¹¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ë¾å¤ÎÇò¤ß¤½¡£¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Ï½ÏÀ®´ü´Ö1Ç¯¤ÎÀÖ¤ß¤½¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾ì¤Ç»î¿©¤·¤¿»ÔÀî¤¬Áª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Çò¤ß¤½¤«¡¢ÀÖ¤ß¤½¤«¡©
Áª¤ó¤À¤ß¤½¤ÈÈª¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ëµæ¶Ë¤Î¤ß¤½½Á¤¬´°À®¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿³ùÁÒÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤ß¤½½Á¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¥È¡¼¥¯¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
¢¡½Ð±é¼Ô¢¡
¡ÚMC¡Û
ÆóµÜÏÂÌé
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Û
µÆÃÓÉ÷Ëá /¡¡¿ØÆâÃÒÂ§¡¦µÈÂ¼¿ò
Ä«ÆüÆà±û¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦µÜ²¼ÁðÆå
¡ÚSP¥²¥¹¥È¡Û
»ÔÀî¼ÂÆü»Ò / ºæÀµ¾Ï / ¾¾ºäÅíÍû¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¢¡
https://x.com/ninosan_ntv
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¢¡
https://www.instagram.com/ninosan_ntv/