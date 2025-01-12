ÆüËÜºÇÂç¤ÎË½ÎÏÃÄ¡¦»³¸ýÁÈ¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡© Áá°ðÅÄÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¤¬¡È´í¸±¤¹¤®¤ë°ÍÍê¡É¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤È»Å»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ô¸ÜÌäÎÁ¤Ï·î5Ëü±ß¡Õ¡½¡½2024Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2024Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£YouTuberÉôÌç¤ÎÂè4°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/10/13¡Ë¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Û¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÃÝÃæÀµµ×»³¸ýÁÈ4ÂåÌÜÁÈÄ¹¤È´´Éô¤¿¤Á
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¹ñÆâºÇÂç¤ÎË½ÎÏÃÄ¡Ö»³¸ýÁÈ¡×¤Ë¤â¡¢ÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡×¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¶áÇ¯¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»³Ç·Æâ¹¬É×»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÆÃ°Û¤Ê»Å»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¯¥¶¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYouTube¤äÃøºî¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»³Ç·Æâ»á¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÌÔÊÙ¶¯¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¼Ë½ÎÏÃÄ¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
»³Ç·Æâ¹¬É×»á¡¡©¿¼ÌîÌ¤µ¨/Ê¸éº½Õ½©
¡¼¡¼»³¸ýÁÈ¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤é¤ì¤¿»³Æâ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³Ç·Æâ¡¡Êì¤Î¸Î¶¿¤Î¡Ê¹áÀî¸©¤Î¡Ë¾®Æ¦Åç¤Ç¾¼ÏÂ21¡Ê1946¡ËÇ¯4·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÏµûÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÙ¤«¤ë¾¦Çä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤ÈÊì¡¢·»¤ÈËå¤Î5¿Í²ÈÂ²¤ÇÉÔ¹¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¹©¶È¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
»³Ç·Æâ¡¡Âç³Ø¤Ê¤ó¤ÆÌµÂÌÈÓ¤ò¿©¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¼ê¤Ë¿¦¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë³ØÎò¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼«Î©¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÎôÅùÀ¸¡É¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¤Ë¹ç³Ê
¡¼¡¼¹â¹»»þÂå¤ËÂç³Ø¤ÇË¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤ÇËÜÅö¤ËÎôÅùÀ¸¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤è¤¯Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤È¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤ÇÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎË¡³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£
»³Ç·Æâ¡¡¹â¹»3Ç¯¤Î»þ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÌó1¥«·î´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢20Æü´Ö¤Û¤É°ì½ï¤ËËÌ³¤Æ»¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤È¤ÎËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ç»ä¤âÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·»¤ÏÍ¥½¨¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÁáÂç¾¦³ØÉô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸å¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÌÔÊÙ¶¯¤·¤Æ1Ç¯´Ö¡¢Ï²¿Í¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Ë¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Æ°µ¡¤Ï¡£
»³Ç·Æâ¡¡µþÅÔ¤ÎÍ½È÷¹»¤ÇÏ²¿Í¤Î»þ¤Ë²¼½ÉÀè¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤»î¸³¤À¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¤Æñ¤ÊÆ»¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¤¡£¼ã¤¤»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á1Æü14»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÌÔÊÙ¶¯
¡¼¡¼Àè¤Û¤É»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¡ÖÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ç»Ò¶¡2¿Í¤òÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤Æ¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
»³Ç·Æâ¡¡ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊì¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¤ÏÌµ³Ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¡£ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãë´Ö¤Î¾¦Çä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë¤ÏÆüËÜ¶¶¤Î¹õÌç»Ô¾ì¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤Á¤ê¤ÎÌëÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Ìë¡¢¿²¤Ê¤¤¤ÇÅ¹¤ÎÁ°¤Ç²°Âæ¤òºî¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¡£Éã¤Îµû²°¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤´Î¾¿Æ¤Ï´î¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡Â©»Ò¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¾ÍèÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤¬¹ç³Ê¤·¼¡ÃË¤âÂ³¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åìµþ¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°¦¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·»¤Ï¸å¤Ë¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ·×»Î¤äÊÛ¸î»Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼³ØÀ¸À¸³è¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡ÊÙ¶¯¤ÏËèÆü¡¢¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ë¡³ØÉô¤ÎÆÉ½ñ¼¼¤ÇÄ«¤Î8»þÈ¾¤«¤éÌë¤Î7»þ¤Þ¤Ç¡£²¼½É¤Ç¤Þ¤¿12»þ¶á¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½ÐÀÊ¤»¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¡ÊÃ±°Ì¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¤À¤±¡£¸å¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë»ÊË¡»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÍËÆü¤À¤±¤ÏµÙ¤ó¤Ç¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î°Â¤¤±Ç²è´Û¤Ç3ËÜÎ©¤Æ¤È¤«¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Í§¿Í¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡£
»³Ç·Æâ¡¡Í§Ã£¤òºî¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ËÎ®¤ì¤Æµ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ê»ÊË¡»î¸³¤Ë¡ËÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢1Ç¯È¾¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê
¡¼¡¼»ÅÁ÷¤ê¤Î²¸¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¤º»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡Âç³Ø¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤½¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢»ÊË¡»î¸³¤ÎÏ²¿Í¤ò1Ç¯È¾¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡ÊÎ¾¿Æ¤Ë¡ËÀ¸³èÈñ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þÂå1Ç¯È¾¤Ç¤Î¹ç³Ê¤ÏÁá¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Ç·Æâ¡¡Áá¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦»ÊË¡»î¸³Ï²¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¹ç³Ê¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µÕ¤ËÊÛ¸î»Î¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯Ë°ÏÂ¾õÂÖ¡£²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤É¤ª¥«¥Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¡ÄÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê»þÂå¤ËÁø¶ø¤·¤¿¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á
¡¼¡¼Âçºå¤ÇÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¤·Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ë½¢¿¦¤Ê¤µ¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡Â»ÊÝ²ñ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÂåÍý¿Í¤È¾Î¤·¤¿¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤È¤«±¦Íã¤È¤«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤Î¾É¾õ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤à¤ÁÂÇ¤Á¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÇå½þÀÁµá¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â²Ã³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë°ø±ïÉÕ¤±¤Æ¶¼¤·¤ËÍè¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Çå½þÀÁµá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº¾µ½¤«¶²³å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þÂå¤ÏË½ÎÏÃÄ¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡Î§¤¬¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Ë¤è¤ëÌ±»ö²ðÆþ¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Ç·Æâ¡¡·Ù»¡¤ÏÌ±»öÉÔ²ðÆþ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸å¤ËË½ÎÏÃÄÂÐºöË¡¤Ç¶Ø»ßµ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¨ÃÌ²°¤Î¹Ô°Ù¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Ë½ÎÏÃÄ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÂÐ½èÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¥Ü¥¹¤ÏË»¤·¤¹¤®¤Æ¹½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌÅÝ¤Ê°Æ·ï¤ò·ù¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ü¥¹¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ÆË½ÎÏÃÄ¤Î°Æ·ï¤Ð¤«¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏË½ÎÏÃÄ¤ËÊÛ¸î»Î¤¬Éé¤«¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤È¡¢¥×¥é¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡Á´Á³¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥¶¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤Î¡£Âç³Ø»þÂå¤â¼ã¤¤¤³¤í¤â¡£
¡¼¡¼¥ä¥¯¥¶¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ëÉÝ¤µ¤Ï¡£
»³Ç·Æâ¡¡¾¯¤·¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ÅÅÏÃ¤Ç»¶¡¹¡¢¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢Íè¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ï²¿²ó¤â»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¸òÄÌ»ö¸Î½èÍý¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥Çä²°¤È¤â¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¡£
»³Ç·Æâ¡¡Ã¯¤«¤ÎÉÔÆ°»º¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¶¥Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¤¬¤½¤ÎÊª·ï¤òÀêÍ¤·¤ÆÃ¯¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ä¥¯¥¶¼«¿È¤¬°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¿¤¤¤Æ¡¢Å¾Çä¤ÇÌÙ¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö¶¥Çä²°¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï°ÍÍê¼Ô¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Î¸ò¾Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éºÛÈ½½ê¤Ë²¾½èÊ¬ÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á»ä¤¬Ä¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈË½ÎÏÃÄ°÷¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤Æ¡Ø¤ªÁ°¡¢²¿¤¸¤ã¡Ù¡ØÊÛ¸î»Î¤¬¤É¤Ê¤¤¤·¤¿¡Ù¤ÈÀ¨¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡Á´Á³¡¢Á´Á³¡£
¥ä¥¯¥¶¤È¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ä
¡¼¡¼Â»ÊÝ²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Ç¥ä¥¯¥¶¤È¤ä¤ê¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶¯µ¤¤ÊÊÛ¸î»Î¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤Î±½¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¥ä¥¯¥¶¤«¤é·º»öÊÛ¸î¤Î°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Ç·Æâ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê3ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»þÂå¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Î¡Ë¾®ÅÄ½¨¿Ã¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤¿¾®ÅÄ½¨ÁÈ»±²¼¤Î¿Í¤¬»ä¤Î¥¦¥ï¥µ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¡¢·º»öºÛÈ½¤ÎÊÛ¸î¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë¿ÆÊ¬¤Î¾®ÅÄ½¨¿Ã¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ä¥¯¥¶¤â¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¢¤«¤ó»þÂå¤ä¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ç¾®ÅÄ½¨ÁÈ¤Î¸ÜÌä¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»öÆâÍÆ¡¢¸ÜÌäÎÁ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»³Ç·Æâ¡¡¸ÜÌä¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ54¡Ê1979¡ËÇ¯¡¢55¡Ê80¡ËÇ¯¤´¤í¡£¸ÜÌäÎÁ¤Ï·î¤Ë5Ëü±ß¡£»±²¼ÃÄÂÎ¤ÎÁÈ°÷¤Î·º»öÊÛ¸î¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁÈ°÷¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼ã¤¤½°¤¬¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤«¤ÏÆü¾ï¤Î¤³¤È¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÛ¸î»Î¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£Ì±»ö²ðÆþË½ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê°ãË¡¤Ê»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÛ¸î»Î°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡»³¸ýÁÈ»±²¼¤Î¾®ÅÄ½¨ÁÈ¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»³Ç·Æâ»á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËµðÂçÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£#2¤Ç¤Ï¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»³¸ýÁÈºÇ¹â´´Éô¤¿¤Á¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡ÊÈøÅç ÀµÍÎ¡Ë