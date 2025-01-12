Ë§º¬µþ»Ò¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä´õË¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¡× ¡¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ç¸¦½¤°åÌò
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡¦Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¤¬1·î14Æü¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐ»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤Õ¤¿¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ØÎ¥Åç¤Ç¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¸¦½¤°å¤¬¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ±´ü¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤Þ¤É¤«¤ò±é¤¸¤ëË§º¬¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËË§º¬¤Ï¡¢ËÜºî¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÉñÂæ¤ÏÉÂ±¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°åÎÅ¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬2Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Æ»¤òÊâ¤à¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»þÂå¡£¤½¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä´õË¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸¦½¤°å¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«¤Î¤ó¤¤Ë¹½¤¨¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¤Þ¤É¤«¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¤±¤Ê¤²¤Ë¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¤ÏÆÇ¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë½÷À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÉ½¾ð¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åù¿ÈÂç¤Î24ºÐ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤â¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤É¤«¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ê¤¬¤é¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¤Ï°åÎÅ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÅÀÅ©¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ä¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¤ä¤êÊý¡¢¼ê½Ñ¤ÎË¥¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤É¤«¤Ï¸¦½¤°å¤Ç2Ç¯´Ö¤ÇÁ´¤Æ¤Î²Ê¤ò²ó¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¬ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹Ë§º¬¡£¡ÖºÇ½é¤Ï°ìµ¤¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÃç´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ë§º¬¼«¿È¤¬ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¹ç¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¤è¤¯²ñ¤¦¤Î¤ÏÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤È²¬ºê¼Ó³¨¤Á¤ã¤ó¡£º£¡¢¼¡¤Ë²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡È´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤¦¼«ËýÂç²ñ¡É¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¼«Ëý¤·¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼«ËýÂç²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤Í§Ã£Æ±»Î¤ÇË«¤á¹ç¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤»¤ë3¿Í¤Î»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£