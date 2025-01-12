¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖÈó¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¡×¤ÎÅý¹ç¸ò¾Ä¤¬°®¤ë¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÌ¤Íè¡×
ºòÇ¯Ëö¡¢¥Û¥ó¥À¤Î»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤ÈÆü»º¤ÎÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£»°É©¼«Æ°¼Ö¤â»²²è¤¹¤ë¡Ö3¼ÒÏ¢¹ç¡×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3¼Ò¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÎÇä¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢Ìó837ËüÂæ¡£¥È¥è¥¿¡¢ÆÈ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ë¼¡¤°À¤³¦3°Ì¤Î¼«Æ°¼ÖÏ¢¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡Öº£¤ÎÆü»º¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¤¬Æü»º¤ÎÇã¼ý¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¤À¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ú¡ÖÆü»º¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¡¦»°É©¤Î3¼ÒÅý¹ç¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥È¥è¥¿¤È¤½¤ì°Ê³°¡×¤Ø¤Î¶È³¦ºÆÊÔ¡Ä¤½¤·¤ÆÆü»º¤òÁÀ¤¦¡Ö³°»ñ¤Îµð¿Í¡×¡Û¤ËÂ³¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Îµð¿Í¡×¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¹ã³¤¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖiPhone¡×¤ò¼õÂ÷À¸»º¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢EV¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢AI¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¤òÂ¤¤ë¤³¤È¤òºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Þ¥Û²½¡×¤È¤¤¤¦»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ÎÀïÎ¬¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³«È¯¡¦À½Â¤µòÅÀ¤ò»ý¤ÄÆü»º¤òÇã¼ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÁÇÁá¤¯ÆÀ¤é¤ì¡¢À®Ä¹Â®ÅÙ¤òÁá¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é¹ã³¤¤ÎEV»ö¶È¤ÎºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÅÅ»º¡Ê¸½¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡Ë¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿´Ø½á»á¤Ç¤¢¤ë¡£
»á¤ÏÆüËÜÅÅ»º¤Ë°Ü¤ëÁ°¡¢Æü»º¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤ÎÉûCOO¡ÊºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÈÆü»º¼ÒÆâ¤Î¡ÖÅÚÃÏ´ª¡×¤â¤¢¤ë¡£
EV¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï¹ã³¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ÖÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î¾®ÊÆ¤¬ËÌµþ¤Ë¿·¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¹âÀÇ½¤ÊEV¤ò¼«¼Ò³«È¯¡¦À¸»º¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤Ï¤¤¤Þ¡¢EV¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¥Æ¥¹¥é¤äÃæ¹ñ¤ÎBYD¤Ë²Ã¤¨¡¢°Û¶È¼ï¤«¤é¤Î¿·µ¬»²Æþ¤¬Áê¼¡¤®¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¶¥Áè¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2Âç¥°¥ë¡¼¥×¡×¤«¡Ö°ì¶¯¡×¤«
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¤³¦¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤ê¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¥È¥è¥¿¤Ç¤â´íµ¡´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â´Þ¤á¤¿°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Ø¤ÎÃ¦µÑ¤ò·Ç¤²¡¢2025Ç¯1·î7Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÈÅÅ¸«ËÜ»Ô¡ÊCES¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬¹Ö±é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î°ÂÄê²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ë¤âÁö¤ê»Ï¤á¤¿¡£¥¹¥Ð¥ë¤ä¥Þ¥Ä¥À¡¢¥¹¥º¥¤Ø½Ð»ñ¤·¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤äÈÎÇä¶âÍ»¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¹µÁ¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
3¼ÒÏ¢¹ç¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡Ö¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖÈó¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î2¤Ä¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
Î¾¿Ø±Ä¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¸Â¸¶¥Áè¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤À¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢3¼ÒÏ¢¹ç¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¤Þ¤ÀÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¥À¤Î»°Éô¼ÒÄ¹¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤³¤ì¤«¤éÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ß¤¤¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Âç´ë¶ÈÆ±»Î¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¡¢¿ôÃÍ¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤â¤¢¤ë¡£
2009Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï»°É©½Å¹©¶È¤ÈÆüÎ©À½ºî½ê¤¬·Ð±ÄÅý¹ç¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇ½ªÅª¤ËÇËÃÌ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤â³Î¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¸¡Æ¤¡×ÃÊ³¬¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅý¹ç¤¬À®½¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö°ì¶¯¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î²°Âæ¹ü¤Î¿êÂà¤Ï¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯1·î11¡¦18Æü¹æ¤è¤ê
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤â¤·¥Æ¥¹¥é¤¬¡Ö¥È¥è¥¿¤òÇã¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡©
¤â¤·¥Æ¥¹¥é¤¬¡Ö¥È¥è¥¿¤òÇã¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡©
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³¤,
¿À»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó