¡Ú¹õÃÝ¾Þ¡Û£Ç£±µé£³¾¡¥«¥Õ¥§¥Õ¥¡¥é¥ªÁ´Äï¤¬£µÇÏ¿Èº¹°µ¾¡¡¡£ÖÆ³¤¤¤¿¥¥ó¥°°¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¡×´°À®ÅÓ¾å¤ÎÉ¾²Á
¢¡¹õÃÝ¾Þ¡¦£³ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê£±·î£±£±Æü¡¦Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¢¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ãÄ½Å¡Ë
¡¡£±£±Æü¤ÎÃæ»³£¹£Ò¡¦¹õÃÝ¾Þ¡Ê£³ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¢¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§¡Ê²´¡¢Éã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥é¥ª¡Ë¤¬¸åÂ³¤Ë£µÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ£²Ï¢¾¡¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£ÓÏ¢ÇÆ¤ÈÆîÉôÇÕ¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥Õ¥¡¥é¥ª¤ÎÁ´Äï¤¬¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¤ÏÆ¨¤²ÇÏ¤ò¸«¤ë·Á¤ÇÀä¹¥¤Î£²ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¡£È´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤Î¤Þ¤Þ£´³Ñ¼êÁ°¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Ä¾Àþ¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤«¤éÃ»´üÌÈµö¤Çµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Àµ³¼ê¤Î¥¥ó¥°¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤¬¤¤¤¤È¿±þ¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¡×¡£Àè½µ¤ÎµþÅÔ¶âÇÕ¤Ç¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¹ëÏÓ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤Þ¤À´°À®ÅÓ¾å¤À¤«¤éËö¶²¤í¤·¤¤¡£
¡¡·»¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Ï¢¾¡¤Ç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó£Ó¡Ê£²£°Ç¯Åö»þ¤Ï£¶·î¤ÎÅìµþ³«ºÅ¡Ë¤òÀ©¤·¡¢£´ºÐ£²·î¤Ë£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡££µºÐ¤Ç£Ç£±µé¤ò£²¾¡¡£¥¥ó¥°¤Ï¡Ö¤Þ¤À£±£°£°¡ó¶¥ÇÏ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¡£°ÎÂç¤Ê·»¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤Ê¿¤Ó¤·¤í¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀõ»Ò¡¡Í´µ®¡Ë