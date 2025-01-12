¡Ú¼Î¤Æ¤ë¥³¥Ä¡Û¥×¥é¥±¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¼ê·Ú¤ÇÊØÍø¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹¡£¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÇã¤¤Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ³°¤Ê»ëÅÀ¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô16Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTube¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î±¿±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½ñÀÒ¡Ø1Ëü¸®°Ê¾åÊÒ¤Å¤±¤¿¥×¥í¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤ ¼Î¤Æ¤ë¥³¥Ä¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Æó¸«Ê¸Ä¾»á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥×¥é¥±¡¼¥¹¤Î¸½¾õ¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÊÒ¤Å¤±¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ÆÉ¤à¤È²È¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÏÂÅÄ»Ë»Ò¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Ï°Â¤¯¤ÆÊØÍø¤À¤±¤É¡Ä
¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¼ýÇ¼ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢°áÁõ¥±¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤ªÂð¤Ë¤â¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ç¤â4¡Á6¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ï°áÁõ¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¤é¡¢10¸Ä°Ê¾å¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È¶ñ¤òÇã¤¦¤è¤ê¤â¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤òÇã¤¦¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤·¤«¤ËÊØÍø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°áÁõ¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤ÉÊÒ¤Å¤±¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥×¥é¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï²È¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤·¤È¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¤·¤ÆÊªÃÖÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬Æü¾Æ¤±¤ÇÊÑ¿§¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¿¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤È¤¤Ë´í¸±¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Îô²½¤·¤ÆÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·º£¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÅ±µî¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥±¡¼¥¹¤Ï½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤µ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾ì¹ç¡¢1¸Ä400±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â·ë¹½¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢±¿¤Ó½Ð¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£
6¾ö¤ÎÉô²°¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤5¸Ä¤«6¸Ä¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç2000±ß¤Î½èÊ¬ÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÁÄÊì¤Î²È¤Ë¤Ï20¸Ä°Ê¾å¤Î¸Å¤¤°áÁõ¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÆÂç¤´¤ß¤Ë½Ð¤·¤¿¤é8000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢²È¤¸¤å¤¦¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ·×»»¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ä¶ÌäÂê¤«¤é¡¢2020Ç¯¤è¤ê¥ì¥¸ÂÞ¤¬ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¤â¡¢º£¸å¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î½èÊ¬ÎÁ¤¬¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ýÇ¼¤ò¸º¤é¤¹¤È·àÅª¤ËÉô²°¤ÏÊÒ¤Å¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¡Ö100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬°ìÀ¸½ª¤ï¤é¤Ê¤¤!?¡×¤Îµ»ö¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£