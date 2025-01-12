¤ªÃÍÃÊ1Ëü±ß¡ªÅÁÀâ¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥¹¡×
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡Ö¾¼ÏÂÊ¿Åù¡×¡£¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¤«¤é¡¢¥ì¥¢¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¡¢¹â²Á¤ÊÀÚ¼ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Î»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¿Åù¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¿¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¼ÒÄ¹¤¬¡¢10ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë½êÂ¢ÉÊ¤«¤é»ï¾å¸ø³«!
¼Ì¼Ì´Ý¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¡Ë¡¡¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤ä¡¢¥â¥Î¥Ý¥ê¡¼¤Ë»÷¤¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
Âçºê¡¡1953Ç¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ä¤Þ¡Ê¸½¡¦¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¡Ë¤È¤¤¤¦´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬È¯Çä¤·¤¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡¦¥Ð¥ó¥«¡¼¥¹¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¥Ý¥ê¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï1965Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤Ï1968Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇ½é´ü¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Î¤«200±ßÄøÅÙ¡£¶ð¤â¥Ü¡¼¥É¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¼Ì¡¡¤Ç¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçºê¡¡¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥É¤ò¼þ²ó¤·¤Ê¤¬¤éµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¤¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤ò·ú¤Æ¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÚÃÏ¤Ë»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Î×»þ¼ýÆþ¤ä»Ù½Ð¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤âÈ´·²¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
¼Ì¡¡ÅÚÃÏ¤¬¼ÂÌ¾¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶äºÂ¤ÎÃÏ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
Âçºê¡¡»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ªÀµ·î¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¾¯³Û¤Î¤ª¶â¤òÅÒ¤±¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¿¤Ä¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤¤¬¤ä¤¬¤ä¡¢¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤ª¤ª¤µ¤¤¤è¤·
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥µ¥ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£¡ØÂçºê·é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡ÊNACK5¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë
¼Ì¿¿¡¦Çß´ðÅ¸±û