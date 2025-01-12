J3¤ÎFCÂçºå¤¬¿·ÂÎÀ©È¯É½¡¡¶áÆ£¼ÒÄ¹¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤Ç¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡ºòµ¨J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀJ3FCÂçºå¤¬11Æü¡¢ÅìÂçºå»ÔÆâ¤Ç¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë12Áª¼ê¤ò²Ã¤¨¡¢¶áÆ£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤Ç¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¥¯¥é¥Ö¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¡Ö°µÅÝ¡×¤È¤«¤±¤ÆÈá´êÀ®½¢¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ìÂè2¥°¥é¥¦¥ó¥É²þ½¤¤ÇÅìÂçºå»Ô¤È¶¨Äê¤òºÆÄù·ë¡£28Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë5000ÀÊ¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß´óÂ£¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤è¤êÇ§ÃÎÅÙ¤ä½¸µÒ¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£