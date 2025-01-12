¸µAAA°ËÆ£Àé¹¸¡¢ÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤38ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö38ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¸µAAA°ËÆ£Àé¹¸¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10Æü¤Ë38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï¡ÖºòÆü¡¢38ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö30Âå¤Ï°é»ù¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯ËèÆü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï"¤¤¤Þ"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¥¥é¥Ã¤È¤·¤¿°ìÇ¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÀÐÄÍ±ÑÉ§¡Ê62¡Ë¤¬¡Ö»Õ¾¢¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤Á¤¢¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£38ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤ÆÆ´¤ì¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤38ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£