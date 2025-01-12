°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É¤ò¸Ç¼¡ª¿¦¾ìÁÝ½ü¡¢¥³¥Ô¡¼µ¡¤ÎÍÑ»æÊä½¼¤Ë¤â°ÕÍß¡Ú2024Ç¯¥Ù¥¹¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Û
¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢ÍâÆü¤ÎÆü¹Òµ¡¤È³¤ÊÝµ¡¤Î¾×ÆÍ¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÅÅ·âº§¡õ¡Ö50-50¡×Ã£À®¡¢Í¿ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÖ¤êºé¤¯¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿2024Ç¯¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¢¤È¿ô¥«·î¤Ç°ìÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤¢¤¨¤°¹ñÌ±À¸³è¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¡¢´·½¬¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥¢¥é¤Î¿·Ä´¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¾ï¤Ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆüÀÖ¤Ø¤Î¤´½¢¿¦¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É¤ò¸Ç¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£¡Ê°Ê²¼¡¢½÷À¼«¿È2024Ç¯4·î16Æü¹æ¡Ë¢¨Ç¯Îð¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¥Þ¥Þ
Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âÃÙ¤¤³«²Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤Îºù¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿4·î1Æü¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüÀÖ¡ËËÜ¼Ò¤ÎÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤¹¤«¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤´ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª´é¤ËÉâ¤«¤ÖÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤ß¤¬¡¢¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾ï¶Ð¤Î¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤´¸øÌ³¤äµÜÃæº×ã«¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë½Ð¶Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÛÂ°Àè¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¿ä¿Ê¼¼¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢²Ý¡£¤«¤Ä¤Æ»°³ÞµÜ²È¤Îàö»Ò¤µ¤Þ¤â½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¼ê¤Î¼Ò²ñ¿Í¡¦³ØÀ¸¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°éÀ®¤ä¸¦½¤¤Ê¤É¤òÃ´¤¦Éô½ð¤Ç¤¹¡£
À®Ç¯¤ËºÝ¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ø¤Î¶¯¤¤¤´´Ø¿´¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÄ¹Ç¯°é¤Þ¤ì¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢°ì¿¦°÷¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤´·è°Õ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2022Ç¯¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ô¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤È¤¦¤È·üÌ¿¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÈó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÀÖ¤Ø¤Î¤´Æþ¼Ò¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¿À¡¹¤ä¹Ä¼¼¤ÎÁÄÀè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¸ø¤ËÊô»Å¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ö3·î26Æü¤Ë»°½Å¸©¤Ë¤¢¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Î³°µÜ¤ÈÆâµÜ¤ò¡¢27Æü¤Ë¤ÏÆàÎÉ¸©¤Î¿ÀÉðÅ·¹ÄÎÍ¤ò»²ÇÒ¤µ¤ì¡¢Âç³Ø¤´Â´¶È¤È¤´½¢¿¦¤òÊô¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤ÎºØµÜÎò»ËÇîÊª´Û¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ½Äê³°¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¿ÀµÜ¤´»²ÇÒ¤Ï2014Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¤³¤È¤Ç¡¢±èÆ»¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£»°½Å¸©ºß½»¤ÎÊ¸É®²È¤Ç¡¢¹ÄÕÜ´ÛÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ÎÀé¼ïÀ¶Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤´Ë¬Ìä¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´À®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À´¶Éþ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ªÃë¤Þ¤ÇÅÚº½¹ß¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»²ÇÒ¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë±«¤¬¤ä¤ß¡¢À²¤ì´Ö¤«¤éÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¸÷·Ê¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç»²Æ»¤ò¿Ê¤Þ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¸¤Ä¤Ëô¥¤È¤·¤ÆÍ¥²í¤Ê¤ª»Ñ¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¹Ä½÷¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯Á°¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¸å¤í¤ò¶ÛÄ¥¤·¤ÆÊâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°²ó¤Î¤´»²ÇÒ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Êô·Þ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¼á¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤Þ¤ì¤ë¤ª»Ñ¤Ï¡¢¡È¤µ¤¹¤¬¡É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡È½¢³è¡É¤Î¾ì¤Ç¤â´Ó¤«¤ì¤¿¿¿Ùõ¤µ
»°½Å¸©¤ÈÆàÎÉ¸©¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ª»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÎ¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤â¡¢¿ÀµÜ¤´»²ÇÒ¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢»²Æ»¤ò¿Ê¤Þ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸þ¤¡¢¿¿·õ¤Ê¤´É½¾ð¤Ç»²¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤ËÊô·Þ¼Ô¤ä¿ÀµÜ¿¦°÷¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ß¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼á¤·¤ÆÊâ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ë¡¢¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¤é¤·¤¤¤´ÂÐ±þ¤ä¤ª¿´¸¯¤¤¤À¡É¤È´¶Æ°¤·¤¿¿¦°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅý¤ä»ÈÌ¿¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤´¼«Ê¬¤é¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤µ¤ì¤ë¤´»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹Ä¼¼¤Î¤ªÌ³¤á¤òÃ´¤ï¤ì¤ë½ÅÀÕ¤òÇØÉé¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆüÀÖ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¡È½¢³è¡É¤Î²áÄø¤Ç¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤´½¢¿¦¤¬ÆâÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Ë¤â¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿´¤«¤éÆüÀÖ¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò´ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤â¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆâÄê¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´°ì½ï¤Ë¡¢ÆüÀÖ¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤È¡ÈÌÌÃÌ¡É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¶ÐÌ³ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡ÈÆâ¿Æ²¦¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¿¦¾ì´Ä¶¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ºòÇ¯5·î¤È7·î¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¸æ½ê¤ÇÆüÀÖ¤Î¼ÒÄ¹¤é¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤ä¤´¿Ê¹Ö¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Î10·î¡¢¤´°ì²È¤ÇÆüÀÖËÜ¼Ò¤òË¬Ìä¤·¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅ·¹Ä¤´°ì²È¤ÈÆüÀÖÂ¦¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤´½¢¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤´¼«¿È¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¿·¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éÎ¾ÊÅ²¼¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´À³Ê¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ°ìÏ¢¤Î¡ÈÌÌÃÌ¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ü°Æ¤ò¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤´½¢¿¦¤Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬µ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÀÇ¶â¡É
Á°½Ð¤Î¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö2006Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤ÇÆüÀÖ¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿àö»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¿¦°÷¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£àö»Ò¤µ¤Þ¤¬Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤â¤´Â¸¤¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤óÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡È»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤´½¢¿¦¤ò±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¸½ºß¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤â¾å¼ê¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»°½Å¤äÆàÎÉ¤Ç¤Î¤´ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê¡É¤Ç¤¹¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹îÉþ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å·¹Ä²È¤Î»Ò½÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¸¦µæµ¡´Ø°Ê³°¤ÎÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ë½¢¿¦¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¤ËÀ¸³¶¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤ë¤´³Ð¸ç¤â¡½¡½¡£¸µµÜÆâÄ£¿¦°÷¤Ç¹Ä¼¼²òÀâ¼Ô¤Î»³²¼¿¸»Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüÀÖËÜ¼Ò¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î»ÙÉô¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¹Ä¼¼¤Î»ÑÀª¤ÈÆüÀÖ¤Î»ÈÌ¿¤È¤Ï¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ï¹ÄÂ²¤«°ìÈÌ¹ñÌ±¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤¿¶ÐÌ³¤Î·Á¤òÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡È¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ÎOL¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¡É¤ÈÆüÀÖÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ªÇº¤ß¤âÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ±þÂÐ¤ä¿¦¾ì¤Î¤ªÁÝ½ü¡¢¥³¥Ô¡¼µ¡¤ÎÍÑ»æÊä½¼¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡È²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆâÄê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢µëÍ¿¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¹ÄÂ²¤È¤¤¤¨¤É¤âÆ¯¤¤¤ÆµëÍ¿¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤ÈÆ±¤¸¤¯½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´¸øÌ³¤â¤¢¤ê¡¢Àµµ¬¿¦°÷¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¶ÐÌ³Æü¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿¤â·î13Ëü±ß¤Û¤É¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿½éÇ¤µë¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ë¡È²¿¤òÂ£¤í¤¦¤«¡É¤È»×°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥¹¥«¡¼¥Õ¤Î¿§¤äÊÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò¤è¤¯¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¸¥È¡¼¥ó¤Î¤ªÉÊ¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È¹Ä½÷¡É¤ÈÆüÀÖ¿¦°÷¤È¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦22ºÐ¤ÎÄ©Àï¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ïºé¤»Ï¤á¤¿ºù¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯µ±¤¯´õË¾¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£