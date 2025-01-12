¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬·±¼¨¡Ö°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¡¡½Õµ¨C¿¶¤êÊ¬¤±¤Ë¤â¸ÀµÚ¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì»ë»¡
¡¡¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¡¢ÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Îº´¡¹ÌÚ¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤é8Áª¼ê¤Ë¡Ö´¨¤¤¤Î¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ËÃí°Õ¤·¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È·±¼¨¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¸«¼é¤ê¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡ÖÂç³ØÀ¸¤ÏÁ´°÷1·³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤¿¤Àº¸¸ªÃ¦±±¤«¤é²óÉüÅÓ¾å¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ23Æü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÑ²½¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢À¤Âå¸òÂå¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤ÄµÕ½±¤ò´ü¤¹º£µ¨¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Öº´¡¹ÌÚ¡¢º´Æ£Ìø¡¢²¬ËÜ¡¢ÅÏÊÕ¤Î1¡Á4°Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¢ã¥É¥é1º´¡¹ÌÚ½Õµ¨C¤Ø¡Öµ¤»ý¤Á¹â¤Ö¤ë¡×¢ä
¡¡¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤Ç¥´¥íÊáµå¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë´À¤òÎ®¤·¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£2·î¡Ê¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£²óÉüÅÓ¾å¤Îº¸¸ª¤Ï¡ÖÆþÎÀÁ°¤Ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¤·¤¿»þ¤Ï8¡¢9³ä¤ÎÎÏ¤Ç¿¶¤Ã¤ÆÄË¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Åêµå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº¸¸ª¤ËÉéÃ´¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µå¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇµå¤¬Èô¤Ù¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£