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¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè17Àá¡Û(Stade Auguste-Delaune)
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[¥¹]°ËÅì½ãÌé(34Ê¬)¡¢¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥¢¥³¥ó(71Ê¬)
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[¥¹]¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£(42Ê¬)¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥¥¨¥á(48Ê¬)¡¢¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢(65Ê¬)¡¢¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¥Æ(74Ê¬)¡¢¥ë¥«¡¦¥¨¥ë¥¹¥Í¥ë(56Ê¬)
[¥Ë]¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó(37Ê¬)¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¼¥Ì ¥Ç¥£¥ª¥Ã¥×(68Ê¬)
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