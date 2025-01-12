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⚪️ Info Mercato— Reims VDT (@reimsvdt) January 11, 2025
Malcolm Jeng & Hiroki Sekine sont présents ce soir à Delaune pour Reims - Nice
Merci à la Marc pour la photo ☺️ pic.twitter.com/Yfmbop2zjN