µð¿Í¡¦ÀõÌî¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø¸þ¤±¡Ö1·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë70ÂÇÅÀ¤¬ÌÜÉ¸¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌî¤Ï11Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¾¾»ÔÆâ¤Îµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£2»þ´Ö¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¡Ö¿¶¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î3Ç¯ÌÜ¤Ï³Ð¸ç¤ÎÃ±ÆÈ¥È¥ì¤òÁªÂò¡£¡Ö¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤º¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤âÀº¿ÀÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ºòÇ¯12·î22Æü¤«¤é°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥×¥í2Ç¯¤ÇÄÌ»»20ÂÇÅÀ¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø¸þ¤±¡Ö1·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë70ÂÇÅÀ¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¸å¤Ë¤ÏÌðÌî2·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸Áê¼ê¤ËÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£¥×¥íÁª¼ê¤òÌ´¸«¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¡Ö¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë