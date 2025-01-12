¥í¥Ã¥Æ¡¦¥É¥é1À¾Àî¡ÈÆóÅáÎ®¼éÈ÷¡É°ÕÍß¡¡ËÜ¿¦¤Ï³°Ìî¤âÆâÌîÍÑ¥°¥é¥Ö»ý¤Á¹þ¤ß¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ´¤¦¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬¡¢³°Ìî¤ÈÆâÌî¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æâ¡¢³°ÌîÍÑ2¼ïÎà¤Î¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ´¤¦¤¹¤ë¤À¤±¡£ÆâÌî¤â³°Ìî¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³°Ìî¼êÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â»þÂå¤ÏÍ··â¼ê¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤Ç¤âÆâÌî¤ÎÎý½¬¤ò·ÑÂ³¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆâÌî¤âÄ©Àï¤µ¤»¡¢Å¬À¤òÃµ¤ë°Õ¸þ¤Ç¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¤É¤³¤«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯9·î¤Ë±¦¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁ°¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤Ç¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿·¿Í²¦¡£ÀÄ³ØÂç¡¢ÇØÈÖ¹æ6¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë°æ¸ý»ñ¿ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î1Ç¯ÌÜ¤ËÂÐ³°»î¹ç½éÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤«¤ÏºÇ¹â¤Î·Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë