¡ÖÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¸µµ¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Æ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢£¶Ç¯Á°¤Î¶²³åÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤ë¡¡ºÆº§¤·¤¿É×¤È¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡È¤ò£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¡¦¹äÎÏºÌ²ê¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¤ÎÂè£´ÏÃ¤¬£±£°Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ»Ã¼£³»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¡¦Æ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤ËÌ©Ãå¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë¶²³åÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÎÁ°¤Î¼ç¿Í¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿°ì¿Í¤ÎÃËÍ§Ã£¤¬¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸µÉ×¤¬Í§¿Í¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤È¤Ï¡Ö¤â¤¦Í·¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¹ð¤²¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¼«¿È¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸åÆü¤Ë¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¡Ê¡á»ÙÊ§¤¤¤ÎÀÁµá¡Ë¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬¶²³å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÍ§¿ÍÃËÀ¤«¤é¸½¶â£³£µËü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤¬·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£¡Ö·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¸µµ¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¡ØËÜÅö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¬¡×¤È¤¢¤ë¼ï¡¢Äü¤á¤Î¶ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤«°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¤«¤é¡¢°ì²ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤È¤«¼¤á¤ì¤Ð¤µ¡£ÊÑ¤ÊÏÃ¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤È¤«£Ó£Î£Ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Î»ä¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÉ½ÉñÂæ¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿ÍýÍ³¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÉ×ÉØÃç¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤â¤¦ÀöÇ¾¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×¤È£²£±Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ê¡¢£²£³Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤Ï¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¥Ñ¥Ñ¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¤¦¤Á¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤É¤³¤ÎÇ¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡£¿¿²¼¤¬²ÙÊª¤ÎÈÂÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é²¼¤Î³¬¤Î¿Í¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤«¤Ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬º£¤ÎÉ×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÎø°¦¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¶Ã¤¯Å¸³«¤Ç£²£³Ç¯¤ËºÆº§¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¸½ºß¤Ï¹¬¤»¤À¤È¶¯Ä´¡£É×¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯À³Ê¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÈÖÁÈ¡£ÆüËÜ¤ä³¤³°¤ÇÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ËÌ©Ãå¤·¤Ê¤¬¤é¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡
¡¡