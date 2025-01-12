½é¹Ë¼è¤ê¾ì½ê¤Ç¤âµ¤Éé¤¤¤Ê¤·¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×Æ°¤¸¤Ê¤¤¶×ºù¤Î¸¶ÅÀ¡Ä£±£²Æü½é¾ì½ê½éÆü
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï£±£²Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê£²£·¡Ë¡áº´ÅÏ¥±ÖÖ¡á¤Ï£±£±Æü¡¢Í¥¾¡³ÛÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½é¤Î¹Ë¼è¤ê¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤Éé¤¤¤Ï¤Ê¤·¡£Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡Ë¡áÎ©Ï²¡á¤È¤È¤â¤Ë¹Ë¼è¤êÀ®¸ù¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£·£°Ç¯½é¾ì½ê¸å¤ÎËÌ¤ÎÉÙ»Î¡¢¶ÌÇµÅç¡Ê¤Î¤Á¤Ë¶Ì¤Î³¤¡Ë°ÊÍè¡¢£µ£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÁêËÐ°ì²È¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¼«Á³ÂÎ¤ÇºÇ¹â°Ì¤ØÄ©¤à¶×ºù¤ò¡¢ÂçÀ¾·òÂÀµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡Í¥¾¡³Û¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¶×ºù¤ÎÉ½¾ð¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¾Ú¤·¤òÆÀ¤¿¡£ÁÄÉã¤ÇÀèÂå¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¶×ºù¤¬ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢£±£¹£·£³Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡£ÌóÈ¾À¤µª¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡Ø¶×ºù¡Ù¤Î¤·¤³Ì¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Í¥¾¡³Û¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é°ì¤Ä¤Ç¤âÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÍ¥¾¡¤Ï¡Ë²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀèÂå¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤«¤é¶×ºù¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¹Ë¼è¤ê¤¬·ü¤«¤ë½é¾ì½ê¡££¶Æü¤Î²£¹Ë·Î¸ÅÁí¸«¤Ç¤Ï¡¢Âç´ØÆ±»Î¤Î¿½¤·¹ç¤¤·Î¸Å¤Ç¡¢£³¾¡£±£°ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿¡£Ä´À°ÃÙ¤ì¤ò·üÇ°¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â¸þ¤±¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤¢¤È£±½µ´Ö¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¯¤¬¤ê¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É½¾ð¤ËÉÔ°Â¤äÆ°ÍÉ¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê£¸Æü¤Î·Î¸Å¤Ç¤ÏËëÆâ¾å°Ì¿Ø¤òÁê¼ê¤Ë£±£¸¾¡£²ÇÔ¤È¸«°ã¤¨¤ë»Ñ¡£¼þ°Ï¤ÎÉÔ°Â¤ò¤è¤½¤Ë¡¢»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¸¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éã¤Ç»Õ¾¢¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦¶×¥Î¼ã¡Ë¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ç¤¤¤í¡¢Ìµ¿´¤Ë¤ä¤ì¤Ð¸å¤Ï·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀèÂå¤Î¶µ¤¨¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£ÎÏ»Î¤ÏËÜ¾ì½ê¤Î¼èºà¤Ç¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«É¬»à¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°Æ³°Æñ¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÁêËÐ°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶×ºù¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀèÂå¤Î²£¤Ç·Î¸Å¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÁêËÐÉô²°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤ÇÎÏ»Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¿´»ý¤Á¤ò¤½¤Î¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤â¡Öº¬À¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À³Ê¤Ï¼«Ê¬¤è¤êÀèÂå¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤Á¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¶×ºù¤Î¿´¤Î¶¯¤µ¡£¼«¿È½é¤Î¹Ë¼è¤ê¡¢Ë¾ºÎ¶¤È¤Î£µ£µÇ¯¤Ö¤êÆ±»þ¾º¿Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤í¤¦¤È¤â¡¢¶×ºù¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢°ìÊâ°ìÊâÌÜÉ¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë
¡¡¢¡²£¹Ë¤ËÆ±»þ¾º¿Ê¤¹¤ë¤È¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬¡ÖÂè£·£³Âå¡×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²£¹Ë¤Ï¾º¿Ê¤·¤¿½ç¤ËÂå¿ô¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£Æ±»þ¾º¿Ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÅö½é¤Ï£²¿Í¤È¤âÂå¿ô¤ò¤Ä¤±¤º¡¢Àè¤Ë°úÂà¤·¤¿Êý¤¬Áá¤¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçË²¤è¤êÌó£²Ç¯Á°¤ËÅÚÉ¶¤òµî¤Ã¤¿Çð¸Í¤¬Âè£´£·Âå¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçË²¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÂè£´£¸Âå¡£¤³¤ÎÎ¾Íº¤ÎÂå¿ô¤¬¶õÇò¤Î¤¦¤Á¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇ¹â°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆÊ¥Î³¤¤Ï¡Ö²¶¤¬Àè¤ËÂè£´£¹Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£