ºå¿À¥É¥é4Ä®ÅÄ¡¡°¦Ç¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¤Ë°ÕÍß¡Ö²ÈÂ²¤â¤¹¤´¤¯´î¤Ö¡×¼Â²È¤Ç¤Ï4É¤»ô°é
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦Ä®ÅÄÈ»²µÊá¼ê¡Ê21¡áBC¡¦ºë¶Ì¡Ë¤¬¡¢°¦Ç¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥°¥Ã¥º¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤â¤¹¤´¤¯´î¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î°¦Ç²È¤À¡£¡ÖÉã¡¢Êì¡¢»Ð¤â¤ß¤ó¤ÊÇ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»ÔÆâ¤Î¼Â²È¤Ç¤Ï¥¨¥¤¥È¡¢¥Ê¥Ê¡¢¥¥¡¢¥Á¥Ó¤È4É¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡¢Âç»³¤¬¼«¿È¤Î»ô¤¤Ç¤Î¥é¥Æ¡¢¥ß¥ß¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼Â²È¤Ë°ì»þµ¢¾Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ÇÇ¤ò¤Ê¤Ç¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡£µ¢ºå¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤À¤¬¡¢1·³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤¬ÂÔ¤Ä¡£
¡¡Ç¹¥¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿ÂçÃÝ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤«¤é¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Ç¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¡£1·³¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤á¤Ð¡¢Ç¹¥¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡Ö¿ÆÀÌ¤«¤é¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¶á¤¯¤ËÇ¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡£¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìþ¤ä¤·¶õ´Ö¤ÇÂÇ¤Á²ò¤±¤ë»»ÃÊ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌÄÈøÉÍ¤Ç¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÂè2¥¯¡¼¥ë½éÆü¤Ë»²²Ã¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÂÎ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤¿1¥á¡¼¥È¥ë86¤ÎÂç·¿Êá¼ê¡£³«Ëë1·³¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ËÄÞ¤ò¸¦¤°¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¢¦¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌîµå¥°¥Ã¥º
¡¡¡úÂç»³¡¡ÍªÊå¡Ê¿À¡Ë¡¡24Ç¯¤«¤é¼«¿È¤È°¦Ç¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¡¢¥ß¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£ºå¿ÀÁª¼ê¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î¥°¥Ã¥º²½¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¡ú¿¹¡¡Í§ºÈ¡Ê¥ª¡Ë¡¡°¦¸¤²È¤Ç24Ç¯5·î¤ËÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
¡¡¡úÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¡»Ïµå¼°¤âÌ³¤á¤¿°¦¸¤¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¡×¥°¥Ã¥º¤ÏÁª¼êÊÂ¤ß¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡úµð¿Í¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ò¸¤¤ä·§¤Ê¤É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡úÆüËÜ¥Ï¥à¡¡24Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°¦¸¤²È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ÃÆ£µ®¤é¸¤¹¥¤Áª¼ê¤Î¡Ö¥ï¥ó¤À¤Õ¤ë¥°¥Ã¥º¡×¤òÈÎÇä¡£