¥í¥Ã¥Æ¡¦¥É¥é£±À¾Àî¡¡¥ÉÇÉ¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆÀë¸À¡Ö¥×¥íÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤«¤ÏºÇ¹â¤Î·Á¡£°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬£±£±Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡áÀÄ³ØÂç¡á¤Ï¥×¥í½é¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¥×¥íÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤«¤ÏºÇ¹â¤Î·Á¡£¤½¤³¤Ç°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ÉÇÉ¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÇ¾Î¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤òË¬¤ì¤¿µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¡¢¤¢¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¤É¤³¤«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÃæ·ø¤ª¤è¤ÓÆóÍ·´Ö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡£À¾Àî¤âÆâÌî¼êÍÑ¤Î¥°¥é¥Ö¤ÇÎý½¬¡£°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³«Ëë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿·¿Í²¦¤ò¼è¤ë¤Î¤¬°ìÈÖºÇ¹â¤Ê·Á¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖËÜÎÝÂÇ¤ò£²·åÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤âÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«Ëý¤ÎÂÇ·â¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£