¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÁ°¶¶°é±Ñ¡¡º´Æ£2È¯¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á!ÅìÊ¡²¬¡ÈÅ´ÊÉ¡ÉÊø¤·7Âç²ñ¤Ö¤êV²¦¼ê
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½à·è¾¡¡¡Á°¶¶°é±Ñ3¡¼1ÅìÊ¡²¬¡Ê2025Ç¯1·î11Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡½à·è¾¡2»î¹ç¤¬Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢7Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÏFWº´Æ£¹ÌÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î2ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ë3¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï·ø¼é¤òÈ¯´ø¤·¤Æ1¡½0¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢17Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¡£7Ç¯Á°¤Î¥«¡¼¥ÉºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤Ï¡¢13Æü¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼·³ÃÄ¤¬²ç¤ò¤à¤¤¤¿¡£¼çÌò¤Ïº´Æ£¤À¡£0¡½1¤Î¸åÈ¾3Ê¬¡£¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÆÍÇË¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¤µ¤é¤Ë6Ê¬¸å¡£ÁêËÀ¤ÎFW¥ª¥Î¥Î¥¸¥å¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢±¦Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¼ºÅÀ¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢1ÅÀ¼è¤Ã¤ÆÊø¤»¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°È¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¸©Í½Áª¤«¤é7ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÅìÊ¡²¬¤Î·ø¼é¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£
¡¡MFÇò°æ¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢10Ê¬´Ö¤Î3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¼¯»ùÅç¼Â¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå7°Ì¥¿¥¤¤ÎÂç²ñÄÌ»»52¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ºë¥¹¥¿³«ºÅ¤Ç3ÅÙ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À»ÃÏ¹ñÎ©¤Ç¤Ï½éÇòÀ±¤À¡£»ØÆ³Îò43Ç¯¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï16Ç¯Á°¤Î½à·è¾¡¡£½à¡¹·è¾¡¤«¤éÃæ4Æü¤Î´ü´Ö¤òÁ°¶¶¤Ç²á¤´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¿À¸Í¡Ë¤é¤¬¤¤¤¿¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤Ë5¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤«¤éÃæ6Æü¤È´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤é¤ºÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç±óÀ¬¤ò·ÑÂ³¡£½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï1¿ÍÉô²°¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¹ñÎ©¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤Ç±¦Â¼ó¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¸òÂå¤·¤¿º´Æ£¤â¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë²¹Àô¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ËÅØ¤á¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£Å°Äì¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¢ãÆ±¥«¡¼¥É¤Ç7Âç²ñ¤Ö¤ê´ØÅì·èÀï¢ä·è¾¡¤Î´ØÅìÀª¡Ê1ÅÔ7¸©¡ËÂÐ·è¤Ï7Âç²ñ¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¡£Ä¾¶á¤Î17Ç¯ÅÙ¤âº£²ó¤ÈÆ±¤¸Á°¶¶°é±Ñ¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÁ°¶¶°é±Ñ¤¬1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¸©Àª½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î·²ÇÏÂÐÀéÍÕ¤Ï²áµî6ÅÙ¤¢¤ê3¾¡3ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÁ°¶¶°é±Ñ¤ÈÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ÏÁ°½Ð¤Î·è¾¡´Þ¤á3ÅÙÂÐÀï¤·¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤¬2¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£