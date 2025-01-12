¡Ú²¦¾Àï¡ÛÆ£°æ²¦¾¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë·Ù²ü¤È·É°Õ¡Ö¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¡¡12Æü¡¢³ÝÀî¤Î¿Ø¤Ç²Ð¤Ö¤¿
¡¡¾´ý¤ÎALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼¤Ç»Ï¤Þ¤ëÂè1¶É¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£11Æü¤ÏÆ±»Ô¤ÇÁ°Ìëº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë4ÅÙÌÜ¤Ç½é¤Î2ÆüÀ©¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£Æ£°æ¤Ë¤Ï2·î³«Ëë¤Î´ý²¦Àï5ÈÖ¾¡Éé¤È¤Î¥À¥Ö¥ëËÉ±ÒÀï¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï100¾¡¤¬·ü¤«¤ëÅß¤Î12ÈÖ¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤È3Ç¯Á°¡¢¤ï¤º¤«2ÅÙ¤ÎÂÎ¸³¤¬¿¼¤¯µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤À¤í¤¦¡£°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Î¼Â²È¤«¤éÎÙ¸©¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¡¦³ÝÀî±Ø¤Ø¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡Ö²¦¾Àï¤Î³«Ëë¶É¤Ï³ÝÀî¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Æ£°æ¤Ï¿È¿Ì¤¤¤Ë»÷¤¿´¶³Ð¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁ°¡¹²ó¤ÎÂè72´ü¤Ï±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤È¤ÎÍ£°ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀïÂè1¶É¡£¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î±©À¸¤«¤é°ì¼êÂ»³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î´ñ½±¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡Ö²ÝÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬½¼¼Â´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï»ÍÃÊ»þÂå¤«¤éÎý½¬¾´ý¤ò¶µ¤ï¤ë±ÊÀ¥¤È¤Î½é¤Î2ÆüÀ©¡£¡Ö½øÃæÈ×¤Î¸¦µæ¤Î¿¼¤µ¡¢Àµ³Î¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÃæ½ªÈ×¤âµ¤¤Å¤¤Å¤é¤¤¼ê¤ò½¦¤Ã¤ÆÎã³°Åª¤Ê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡È×¾å¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1Æü5»þ´Ö¿çÌ²¤ÇÎý½¬¾´ý¤ò4¡¢5¶É»Ø¤·¡¢¤½¤Î´ýÉèÁ´¤Æ¤òAI¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¾´ý¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤â·É°Õ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¡×¤È½ñ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£2020Ç¯6·î8Æü¡¢Åö»þ¼·ÃÊ¤ÎÆ£°æ¤¬ÅÏÊÕÌÀ´ýÀ»¤ËÄ©¤ó¤Çµó¤²¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀï½éÇòÀ±¡£Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿4Æü¤«¤é¡¢´ýÀ»ÀïÂè1¶É¤Þ¤Ç4Æü´Ö¤·¤«½àÈ÷´ü´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÏÂÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç»º°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¢¤ÎÆü¤«¤é4Ç¯7¥«·î¡£ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê27¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤ë´ý²¦Àï5ÈÖ¾¡Éé¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡¢¶¦¤ËËÉ±Ò¤¹¤ì¤Ð¥¿¥¤¥È¥ëÀï¾¡Íø¤¬101¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¸½ºß94¾¡¤ÇÂçÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È6¾¡¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÉé¤±¿ô¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Î23ÇÔ¤Ï¡¢ºÇÂ®¤Ç100¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Î44ÇÔ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¡£Ãæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í¤¬51ÇÔ¡¢Âç»³¹¯À²½½¸ÞÀ¤Ì¾¿Í¤Ï60ÇÔ¡¢ÅÏÊÕ62ÇÔ¡¢Ã«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í83ÇÔ¡¢ÊÆÄ¹Ë®Íº±ÊÀ¤´ýÀ»131ÇÔ¤ÇÂ³¤¯¡£¤¤¤«¤ËÎòÂå¤Î±ÊÀ¤Ì¾¿Í¤ä±ÊÀ¤¾Î¹æ»ñ³Ê¼Ô¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤òÉ½¤¹¡£´ü´Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±©À¸¤Ï89Ç¯ÅÙÎµ²¦ÀïÂè4¶É¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤«¤é96Ç¯ÅÙ²¦°ÌÀïÂè4¶É¤Ç¤Î100¾¡¤Þ¤Ç6Ç¯9¥«·î¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÏ¿¤Î¿½¤·»Ò¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅûºê¡¡²Å°ì¡Ë
¡¡¡þALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡¡Á´ÂÐ¶É¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥×¥é¥¹¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®