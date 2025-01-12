¡Ú²¦¾Àï¡ÛÃ«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¤¬Å¸Ë¾¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ïº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÊ³Æ®¤¬»É·ã¤Ë
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤È±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬¡¢2ÆüÀ©¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç½éÂÐÀï¤¹¤ë¡£²¦¾4´ü¤ÎÃ«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¡Ê62¡Ë¤¬7ÈÖ¾¡Éé¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÄÌ»»27²ó½Ð¾ì¤·¤Æ26´ü³ÍÆÀ¡£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÆ£°æ¤Î¶¯¤µ¤òÁ°¤Ë¡¢Ã«Àî¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï±ÊÀ¥¤ÎÊ³µ¯¤À¡£¤½¤³¤ÇÃåÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬ºòÇ¯10·î¤«¤é¤ÎÎµ²¦Àï¡£Æ£°æ¤¬º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê30¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò4¾¡2ÇÔ¤ÇÂà¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÎµ²¦Àï¤ÏÀÜÀïÂ³¤¤Ç¡¢Âè6¶É¤âº´¡¹ÌÚ¤µ¤óÍÍø¡£Éõ¤¸¼êÄ¾Á°¤Î¥ß¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇ½ª¶É¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡£Æ£°æ¤Î3¾¡2ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè6¶É¡£Àè¼êº´¡¹ÌÚ¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿Áê³Ý¤«¤ê¤Ï¡¢17Ç¯¤Î½éÂÐÀï¤ÇÆ£°æ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡¤ò29¤Ç»ß¤á¤¿Àï·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÈÖ¡£1ÆüÌÜ½ªÎ»´ÖºÝ¤Þ¤Çº´¡¹ÌÚÍÍø¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢Ã¼³Ñ¤Î²¦¼ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¯·ÁÀª¤òÂ»¤Í¤¿¡£6¶ÉÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆ£°æ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê22ºÐ¤Î¡Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÇºÇ½é¤ËÆ£°æ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡¡±ÊÀ¥¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÈÍÄ¾¯¤«¤é¶¥¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï±ÊÀ¥¤¬2¤Ä¾å¤À¤¬¡¢¶¦¤Ë04Ç¯9·î¡¢6µé¤Ç¾©Îå²ñÆþ²ñ¡£Æ£°æ¤Î29Ï¢¾¡¤ò»ß¤áÀè¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¡£±ÊÀ¥¤Ï±Ã²¦1´ü¡¢²¦ºÂ4´ü¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅØÎÏ¤Î±ÊÀ¥¡¢ºÍÇ½¤Îº´¡¹ÌÚ¡×¤ÈÂÐÈæ¤µ¤ì¤¿2¿Í¡£¡ÖÎµ²¦Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬¤«¤Ê¤êÌÊÌ©¤ËºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¤·¤¿¡£Àè¤ÎÀè¤Þ¤Ç¸¦µæ¤ò¤·¤Æ»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤âÁêÅö»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡Îµ²¦Àï¤Ç¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÀï·¿¤òÁªÂò¤·¡¢³Ñ´¹¤ï¤ê2¶É¤ËÁê³Ý¤«¤ê¡¢´çÌÚ¡Ê¤¬¤ó¤®¡Ë¡¢ÌðÁÒ¡¢¤µ¤é¤Ë³Ñ¸ò´¹·¿¿¶¤êÈô¼Ö¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¶¤êÈô¼Ö¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊµïÈô¼ÖÅÞ¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¡Ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤â¿¶¤êÈô¼Ö¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤¾¤È¸«¤»¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡£±ÊÀ¥¤ÎÀï·¿ÁªÂò¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¦Åûºê¡¡²Å°ì¡Ë