ÀõÌîæÆ¸ã¡¢Ã±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ìÀè¤ÎÃÏ¸µ¤Ø²¸ÊÖ¤·¤Ï¡ÖÁ´Àï½Ð¾ì¡×¤È£±£¹£µ£´Ç¯°ÊÍè¤Î¡Ö¹áÀî¤Ç¤Îµð¿ÍÀï³«ºÅ¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢³Ð¸ç¤ÎÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô¤Î¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢Ìó£²»þ´Ö¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò´º¹Ô¡£¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ¸µ¡¦¹áÀî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¡¢º£µ¨¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡¢¾ÍèÅª¤ÊÃÏ¸µ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï³«ºÅ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡
¡¡°ì¿´ÉÔÍð¤ËÀõÌî¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¡£¾åÂÎ¤¬È¿¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ìó£²»þ´Ö¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÎ¾É¨¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢¸ª¤ÇÂ©¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¥Ø¥È¥Ø¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÃÏ£¤ËÎå¤à¡£ºòµ¨¤Ï£¸·îÃæ½Ü¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£´£°»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÊÝ¤«¤é¡¢¼«¿È½é¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Î¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë¡£¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Ç¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï²¦Äç¼£¡¢¾¾°æ½¨´î¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Î£³¿Í¤À¤±¡££´¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤ÎÆü¡¹¤«¤éÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£ºòµ¨£¹·î°Ê¹ß¤Ï£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÈë¤áºò½©¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ã±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¡£½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤¬ÂÇ·â¤À¡£½Ð¾ìµ¡²ñÁý²Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤«¤é¡ÖÂÇ¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¶¤ëÎÏ¡×¡£¸ø¼°Àï¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢·Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¶¯¤¯¿¶¤ì¤ëÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤òÍ¥Àè¡£¡Ö·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º»×¤¤¤¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¡¢¿¶¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¡£¡Ö¼Á¤è¤êÎÌ¡×¤È¤Î´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ä¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç£±¥¹¥¤¥ó¥°¤´¤È¤Ë¶¯¤¤¿¶¤ê¤ò°Õ¼±¤·¡¢£µ£°£°¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ã±¿È¥È¥ì¤Ï°ÛÎã¤À¡£¡Ö²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¡£°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¼«Í³¤Ë»þ´Ö¤¬»È¤¨¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¹â¤¤°Õ¼±¤òÊÝ¤Ä¡£µå¾ì¶á¤¯¤Î¥¸¥à¤ÇÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¡£¿©»öÌÌ¤Ç¤ÏµåÃÄ¤Î±ÉÍÜ»Î¤Ë½õ¸À¤ò¶Ä¤®¡¢¼Â²È¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Î¹áÀî¸©Âç²ñ¤Î¼çÍ×µå¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¡£¹áÀî¸©¤Ç¤Îµð¿ÍÀï³«ºÅ¤Ï£±£¹£µ£´Ç¯£¹·î£²£¹Æü¤òºÇ¸å¤Ë¤Ê¤¯¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£³®Àû»î¹ç¤Ï´ê¤¤¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¹â¾¾¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÃÎ¿Í¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡£µå¾ì¤â°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´°Á´¤ËÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç¡¢Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¿§»æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¸åÇÚ¤â¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«¤é¤òÎ§¤·¤¿Ã±ÆÈ¥È¥ì¤ò¡¢ÈôÌö¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡²áµî£²Ç¯¤ÎÀõÌî¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«
¡¡¢§£²£³Ç¯¡Ê£±·î£´Æü¡á¹â¾¾¾¦¡Ë¡¡¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤ÇÌó£±»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç±¿¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤ò½¦¤¦»Ñ¤â¡£
¡¡¢§£²£´Ç¯¡Ê£±·î£±£·Æü¡á£Çµå¾ì¡Ë¡¡£²£³Ç¯£±£°·î¤ËÄË¤á¤¿¹ø¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Ä¾Á°¤Î£±£´Æü¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¥³¡¼¥Á¤ÈÌîµå¶µ¼¼¡¡¡»¡Äµð¿Í¤ÎÌðÌî¸¬¼¡£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤ÈÀõÌî¤¬£±£±Æü¡¢¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô¤Î¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸Ìó£·£°¿Í¤ËÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤ò»ØÆ³¡£ÀõÌî¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÌðÌîÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£