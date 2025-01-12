²£ÉÍ¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É¿·´ÆÆÄ¡¡3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃå¼ê¡¡¿·³°¹ñ¿Í²ÃÆþ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï11Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢¥Û¡¼¥é¥ó¥É¿·´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃå¼ê¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐÏÃ¤·¡¢Îý½¬Ãæ¤â¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©È¯É½¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢1Éô¥¢¥®¥é¥¹¡¦¥É¥é¥À¥¹¤ÎDF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¡Ê27¡Ë¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¤·¡¢ACLE¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È3Ç¯¤Ö¤ê²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£