¡Ö¡È¤¢¤Î²ÈÂ²¡É¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×±ü¤µ¤ó¤«¤é´ÊÃ±¤ËÈà¤ÎÎ¬Ã¥À®¸ù¡ª¡©¤·¤«¤·¿ô¥ö·î¸å¡Ú°ÕÌ£¿¼È¯¸À¡Û¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¡Ä¢Í´Ø·¸¤ò²õ¤¹NG¸ÀÆ°
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´î¤Ó¤È¤È¤¤Ë¤Ï»îÎý¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÆ°°ì¤Ä¤Ç´Ø·¸¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò²õ¤¹NG¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¡¢Áê¼ê¤Î´õË¾¤ò·Ú»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÂÐ½è¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤òÂº½Å¤¹¤ë¿´¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤Î²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì±ü¤µ¤ó¤«¤é´ÊÃ±¤ËÈà¤ÎÎ¬Ã¥À®¸ù¡£
¤·¤«¤·¿ô¥ö·î¸å¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ìÉ×¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤ËÉ¿ÊÑ¡£¤µ¤é¤ËµÁÊì¤«¤é¤â²Ç¥¤¥Ó¥ê¤¬¤È¤Þ¤é¤º¡Ä
°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤òÍý²ò¤·¤Æ²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¿¼Â¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¿¼¤á¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò²õ¤¹NG¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤Î·çÇ¡
Æü¡¹¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤ÎÉÔ°ìÃ×
¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÈ½ÃÇ
¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¡¢Áê¼ê¤Î´õË¾¤ò·Ú»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÂÐ½è¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤òÂº½Å¤¹¤ë¿´¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
±ü¤µ¤ó¤«¤éÈà¤òÎ¬Ã¥
¡Ö¡Ø¤¢¤Î²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì±ü¤µ¤ó¤«¤é´ÊÃ±¤ËÈà¤ÎÎ¬Ã¥À®¸ù¡£
¤·¤«¤·¿ô¥ö·î¸å¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ìÉ×¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤ËÉ¿ÊÑ¡£¤µ¤é¤ËµÁÊì¤«¤é¤â²Ç¥¤¥Ó¥ê¤¬¤È¤Þ¤é¤º¡Ä
°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤òÍý²ò¤·¤Æ²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¿¼Â¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¿¼¤á¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë