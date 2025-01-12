NEWS²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¡¼ç±éÉñÂæ¤Ç¡È½ñ¤±¤Ê¤¤¡É·àºî²ÈÌò¡Ö¶¦´¶¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê37¡Ë¤¬¡¢ÉñÂæ¡Ö¥¨¥É¥â¥ó¡Á¡Ø¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË¡Á¡×¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï4·î7¡Á30Æü¤Ë½ÂÃ«¤Î¥Ñ¥ë¥³·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ì¾ºîµº¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¡£²ÃÆ£¤Ï23Ç¯¤ÎÆüËÜ½é±é¤ËÂ³¤¯¼ç±é¤Ç¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ç¡È½ñ¤±¤Ê¤¤¡É·àºî²ÈÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤âºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Á°²ó¤Î¸ø±é¸å¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾®Àâ¡Ö¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡×¤ÏÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊäÆþ¤ê¤·¡¢Íè·î26Æü¤Ë¤Ï¿·ºî¾®Àâ¡Ö¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¦´¶¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌò¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½·æºî¡Êµº¶Ê¡Ë¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎºÆ±é¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÏºÆ¤ÓÁö¤ê²ó¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ±é¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¡£¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤¦¤¾¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë´¿´î¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£