¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎºâÌ³Áê¤¬Ë¬Ãæ ·ÐºÑ¤ä¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤ÎÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ê¡¼¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¤¹¤ë²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ¤ä¶âÍ»¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ê¡¼¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤Ï11Æü¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»ÂÐÏÃ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñµÄ¤Ë¤Ï·ÐºÑÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤äÂÐÏÃ¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÐºÑ¤ä¶âÍ»¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¡¼¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ä¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê¶¨ÎÏ¤ä¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯11·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¡á¼çÍ×20¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÁ°¤Ë·ÐºÑÏ¢·È¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
ÆÁÅç,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
À¸²Ö,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¿ÀÆàÀî,
Áòº×