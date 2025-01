´Å¤¯¤Æ¿·Á¯¤Ê¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ê¡¼¤ÎÉ÷Ì£¡ªANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION

ANGEL CHAMPAGNEから、『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-』を2025年1月22日に発売します。

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-

内容量 :750m

原産国 :フランス

品種 :シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ

アルコール度数:12.5%

価格 :72,600円(税込)

ANGEL CHAMPAGNEから、『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-』を2025年1月22日(水)に発売。

ANGEL CHAMPAGNEの顔とも言える人気商品 NV Brut Rose Whiteをベースとし、艶やかなバレンタインカラーが圧倒的な存在感で、高級感のあるVALENTINE EDITION。

バニティタイプのBOX付で、レザータイプの他、手触りの良い高級感のあるファータイプの2種類で展開。

恋人や友人、ご家族など大切な方へのギフトとして、バレンタインの特別な一日に華やかな輝きを届けてくれます。

誘うようなストロベリーとカスタードのような甘い香りが、「べル・エポック=良き時代」を連想させ、魅力的で贅沢な感覚を体感できるでしょう。

甘くて新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がり、バランスが良くなめらかです。

そしてイチゴの風味が後を引くように残ります。

NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-〈レザータイプ〉

NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-〈ファータイプ〉

◆購入方法

発売日 : 2025年1月22日(水)

購入方法 : 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式ショップ : https://angelchampagne.shop/

公式ショップTEL: 0120-201-846

銀座店 : 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL : 03-6264-5772

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘くて新鮮なレッドベリーの風味!ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION- appeared first on Dtimes.