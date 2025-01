¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ÆÆâÉ½¼¨¡ªMAXWIN¡ØÆ»-Route-¥·¥ê¡¼¥º¡Ù

MAXWINは、最新の2025年版地図データを搭載したカーナビゲーションのオリジナルブランド『道-Route-シリーズ』の販売中です。

MAXWIN『道-Route-シリーズ』

MAXWINは、最新の2025年版地図データを搭載したカーナビゲーションのオリジナルブランド『道-Route-シリーズ』の販売中。

最新地図を採用し、新規開通道路・オープン施設を多数収録しています。

さらに3年間無料で地図更新できるモデルなど多くのバリエーションを用意。

快適かつ安全なドライブをサポートします。

◆小さな画面なのに見やすく操作のしやすい5インチモデル『NV-A011I』

・設置場所に困らない! お手軽サイズの5インチナビ

従来の7インチに比べコンパクトになり設置場所に困りません。

小さくても機能は充実、快適なドライブをサポートします。

・コンパクトサイズに最適な表示

コンパクトサイズながらナビゲーションを損なわないデザインを採用。

交差点が近づくと画面右半分に矢印が拡大表示され分かりやすく案内します。

・操作しやすくわかりやすい画面表示

5インチと小さな画面ですが、操作しやすいようにボタンデザインやレイアウトを見直しました。

◆3年間地図更新無料の7インチベーシックモデル『NV-A001I』

・3年間地図更新が無料

年1回更新される最新の地図データに無料で更新できます。

新規開通道路・オープン施設など最新地図を収録し快適かつ安全なドライブをサポートします。

・操作しやすくわかりやすい画面表示

交差点や分岐点など拡大機能でわかりやすい。

安心な表示機能が満載です。

◆高輝度液晶ドデカ画面のポータブルナビ9インチモデル『NV-A010I』

MAXWIN NV-A010I

・9インチのドデカ画面

ドデカ画面9インチ

ボタンも操作しやすい9インチのドデカ画面を採用。

キャンピングカーなど車内の広い車やトラックにもオススメ!

・ワンセグ対応アンテナ内蔵

ワンセグ対応

受信エリアの広いワンセグ放送を受信できます。

大きな画面でワンセグを楽しめます。

・3年間地図更新が無料

年1回更新される最新の地図データに無料で更新できます。

新規開通道路・オープン施設など最新地図を収録し快適かつ安全なドライブをサポートします。

◆全製品の共通特徴

・3種類の取締ゾーン情報収録

速度取締エリア・Nシステム・オービスの3種類の取り締まりゾーン収録情報をもとに、警告して運転をサポートします。

警告のON/OFF切り替え可能。

取締ゾーン警告

【収録されている取締ゾーン】

・速度取締エリア

過去によく速度取締りが行われた場所

※時間・場所が不定で行われる速度取締り

・Nシステム

道路上に設置された自動車ナンバーを読み取る装置

※犯罪捜査を行うための機能を持った装置

・オービス

道路上に設置された自動車の速度を計って記録する装置

※速度違反を取り締まる為に使われる装置

・地図拡大/縮小 12段階

地図の拡大縮小

地図スケールは10m〜50kmまでの間で12段階切替可能。

・3段階の文字サイズ

文字サイズが3段階に切替可能。

幅広い年齢層に操作いただけます。

・昼夜モード自動切替

昼夜モード自動切替

現在時刻をもとに、地図の昼夜モードが自動的に切り替わります。

・分かりやすい高速道路案内

施設名称と距離の表示

高速道路の施設名称と種類、そこまでの距離が3ヶ所まで表示されます。

上下矢印ボタンでスクロールできます。

分岐案内

分岐点に関連する情報を表示。

分岐までの距離、名称、分岐先の方面が表示されます。

・12/24V両対応

12Vはもちろん24V電源にも対応しているのでトラックなど大型車にも使用できます。

