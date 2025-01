¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¢¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀ­°î¤ì¤ë¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¡ªÌ¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§

名古屋ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年2月23日(日)・24日(月祝)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に展示・販売するイベント「名古屋ハンドメイドマルシェ」を吹上ホール(愛知県名古屋市)にて開催します。

名古屋ハンドメイドマルシェ

なお、名古屋ハンドメイドマルシェは今回が初開催となります。

【名古屋ハンドメイドマルシェの3つの特徴】

1:国内最大級のハンドメイドの祭典「ハンドメイドマルシェ」が愛知県に初上陸!

2:2日間合計で約1,100ブース!オリジナル作品や手づくりフードが全国から大集合

3:その場で気軽に参加可能!初めての方でも楽しめる30種類の体験教室を開催

■イベント概要

名称 : 名古屋ハンドメイドマルシェ

内容 : 全国のハンドメイド作家による

オリジナル作品や手づくりフードの展示・販売、

30種類のハンドメイド体験教室 等

日程 : 2025年2月23日(日)・24日(月祝) 11:00〜17:00

会場 : 吹上ホール

ブース数: 約1,100ブース(2日間合計)

入場料 : 当日券800円、前売券700円

(小学生以下は入場無料)

主催 : 名古屋ハンドメイドマルシェ実行委員会

■名古屋ハンドメイドマルシェの3つの特徴 ※写真は過去開催時の様子です

【国内最大級のハンドメイドの祭典「ハンドメイドマルシェ」が愛知県に初上陸!】

2013年に神奈川県の横浜からスタートした「ハンドメイドマルシェ」。

現在では、北海道から福岡の全12都市で開催し、年間で約18,000のブースが出店、約150,000人が来場する国内最大級のハンドメイドイベントとなりました。

今回、愛知県では初めてとなる「名古屋ハンドメイドマルシェ」を開催します!

イベント当日は“手づくり”をテーマとした作り手や買い手が一堂に会し、会場いっぱいに2日間を通して交流が広がります。

【2日間合計で約1,100ブース!オリジナル作品や手づくりフードが全国から大集合】

全国各地の作家が集合し、2日間合計で1,100ブース出店!

アクセサリーやインテリア雑貨、ファッションからアートまで、個性溢れる手づくり作品がジャンルを問わず20,000点以上集まり、会場を埋め尽くします。

作品の中には焼き菓子や和菓子、調味料や燻製などのこだわりの手づくりフードも。

作家自身が思いを込めて手づくりした作品はどれも他にはない一点もの。

宝探しのようなワクワク感を味わいながら、ハンドメイド尽くしの2日間を存分に楽しめます。

【その場で気軽に参加可能!初めての方でも楽しめる30種類の体験教室を開催】

イベント当日はアクセサリーやインテリア雑貨、ファンシー雑貨等の作品をその場で完成させる達成感が魅力の体験教室を開催!

手づくり作家自身が先生となり、直接作り方を教えてくれるので未経験の方でも安心して参加できます。

大人から子どもまで幅広い世代が気軽に楽しめる人気の体験型コンテンツです。

■出店作品および体験教室の一例

※byに続く名称は作家名(体験教室の場合は講師)です。

※本ページで紹介する作品や体験教室は一例です。

公式サイト内の出店情報ページでは2024年の名古屋ハンドメイドマルシェに出店する作家を見ることができます。

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファッション・アート等のハンドメイド作品】

羊毛フェルトのうさぎ by ふもふもはうす

ペン先ネックレス by kotokoto

昭和磨りガラスのランプ by kazejun

【焼き菓子・和菓子・調味料・燻製等のフード作品】

胡椒マヨネーズ by おうさまペッパー

フラワーケーキ by CreamyCat

自家栽培茶葉の抹茶 by 森井ファームのお茶

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファンシー雑貨等の体験教室】

つまみ細工のリース講座 by chipa

スクイーズデコレーション講座 by 森川葉子

多肉植物の寄せ植え講座 by 水谷真理、伊藤友江

