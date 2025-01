大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサー 中島さち子が手掛けるシグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」を、2025年8月6日(水)から10日(日)までの5日間、大阪・関西万博の催事会場EXPO メッセ「WASSE」にて開催します。

世界遊び・学びサミット

大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサー 中島さち子が手掛けるシグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」を、2025年8月6日(水)から10日(日)までの5日間、大阪・関西万博の催事会場EXPO メッセ「WASSE」にて開催。

「世界遊び・学びサミット」とは、「多様ないのちが、自分らしくワクワク輝く生成的な協奏の場を創る」を共通のフィロソフィーとし、様々な団体が国や立場、世代を超えて未来の遊びや学びについて多角的に語り表現し合う場となります。

大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現する上で重要な取り組みである、テーマ事業「シグネチャープロジェクト」の中で、中島さち子プロデューサーが担当する「いのちの遊び場 クラゲ館」(テーマ:いのちを高める)では、遊びや学び、スポーツや芸術を通して、生きる喜びや楽しさを感じ、ともにいのちを高めていく共創の場を創出します。

■世界遊び・学びサミット 基本情報

名称 :世界遊び・学びサミット

開催日 :2025年8月6日(水)〜10日(日)の5日間

会場 :2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)EXPO メッセ「WASSE」

参加団体:株式会社steAm、公益財団法人日本ペア碁協会、公益社団法人発明協会、

学校法人立命館、ぴあ株式会社、「体験の機会の場」研究機構

参加団体は2024年12月時点

主催 :公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

運営 :株式会社NKB

■主要なプログラム

※プログラムタイトル、参加団体、内容については変更になる可能性があります

【1】 未来の地球学校 Future Earth School(8日、9日)

参加団体:株式会社steAm

8つのテーマ((1)Inclusive (2)STEAM (3)Gender (4)Playful-being /Well-being (5)国際交流 (6)文化 (7)いのち (8)SDGs+beyond)にて、国内外の先生やこどもたち、教育に関心のある方々とともに、世界にひろがる「未来の地球学校」ネットワークを活用し、テーマに沿ったワークショップや展示、トークセッションなどを開催します。

【2】 ペア碁ワールドフェスティバル2025 (8日、9日、10日)

参加団体:公益財団法人日本ペア碁協会

ペアで囲碁を打つ「ペア碁」のアマチュア世界大会、日本のプロ大会を中心に、民族衣装を着用して対局をする国際親善対局や出場者のファッションを審査するベストドレッサー賞、日本の有名漫画家によるペア碁漫画展など、国際色豊かな囲碁イベントを開催します。

【3】 世界青少年発明工夫展2025(IEYI2025) (6日、7日)

参加団体:公益社団法人発明協会

世界青少年発明工夫展(IEYI)は、青少年の創造性育成と発明の奨励を通じて国際交流することを目的とした発明作品の展示・コンテストです。

2004年に東京で第一回目が開催され、その後、主催国・地域を変えながら毎年実施し、これまで多くの青少年がこのイベント参加により大きく成長を遂げています。

各国・地域の青少年や来場者との交流を通じて、異文化に対する理解を深め、将来グローバルに活躍する人材が生まれることを期待しています。

【4】 宇宙体験してみよう! (8日、9日)

参加団体:学校法人立命館(立命館大学宇宙地球探査研究センター/ESEC)

大学ってどんな研究をしているのでしょうーー

立命館大学宇宙地球探査研究センター(ESEC)では、宇宙をテーマとした先端研究を行っています。

「世界遊び・学びサミット」ではそんな研究内容を紹介するとともに、各種展示やワークショップを通して宇宙を身近に感じる体験をしていただきます(小学生〜高校生対象)。

みなさんの来場をお待ちしています!

【5】 APU(立命館アジア太平洋大学)学生によるマルチカルチャラルショー(仮称) (8日、9日)

参加団体:学校法人立命館(立命館アジア太平洋大学/APU)

世界各国の舞踊や音楽、文化を紹介するステージ企画。

APUの国内学生・国際学生が共同で各国の伝統衣装を纏い、舞踊や音楽のパフォーマンスを披露します。

一部来場者に体験できる企画も予定しています。

【6】 遊びと学びの交差点:エンタメが創る新しい価値 (10日)

参加団体:ぴあ株式会社

エンタテインメントを「遊び×学び」の視点から再考察し、その本質的価値と社会的可能性を探る対話型プログラムです。

人々が楽しみながら新たな発見や学びを得る仕組みを議論。

未来の教育や社会におけるエンタメの役割を共に考えます。

【7】 「わたし地球が好きだから」Green Blue Education Forum 2025 (10日)

参加団体:「体験の機会の場」研究機構(実行委員長 石坂産業株式会社 代表取締役 石坂典子)

大好きな地球に、私たちができることを、地球の未来を担う小学生〜大学生までが中心となり、様々な体験を通じて、自発的・主体的に課題を探し、深く学び、解決策を考え、プレゼンテーションで広く伝える楽しさを感じる場として開催します。

有識者を交えた未来円卓会議も実施を予定。

世界を変えていく強い意志を抱き、想像力・思考力・判断力・表現力を身につけて活躍する次世代リーダーの育成を目的とし、発掘の機会を提供します。

【8】 スペシャルコンテンツ

参加団体:株式会社steAm

1) ファッションショー (8日)

世界中の衣装を身にまとった子供モデルたちが華やかなランウェイを彩ります。

「一人ひとりの命が輝く」というテーマに基づき、色や柄でリンクコーディネートを行い、国際交流を促進します。

また、障害のある方も楽しめるアダプティブファッションのショーや古い着物をアップサイクルの手法で再生したエコアートな衣装のショー、さらに、世界各国からペア碁に参加している出場者たちとの協奏も行います。

2) フィナーレ (10日)

シグネチャーイベントのフィナーレは会場全体を使い民族音楽やダンス、ファッションなどで会場全体がひとつになります。

まさに多様ないのちが自分らしくわくわく輝く生成的な協奏イベントです。

【シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」とは】

2025年に開催される大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。

テーマを象徴するテーマ事業「シグネチャープロジェクト」の一つが、中島さち子プロデューサーのシグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」(テーマ:いのちを高める)であり、クラゲ館の設計は、建築家の小堀哲夫です。

クラゲ館は、さまざまな五感の遊びやいのちの根っこの旅を体験することができ、多様な人の出会いが生まれる場です。

日々ワークショップも開催する予定です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「未来の地球学校」ネットワークを活用したテーマに沿ったワークショップや展示!世界遊び・学びサミット appeared first on Dtimes.