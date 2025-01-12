»°ãø¥Õ¥ë½Ð¾ì¤âÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¸ø¼°Àï9»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤ÇFAÇÕ4²óÀï¿Ê½Ð
¡¡¡þFAÇÕ3²óÀï¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó4¡¼0¥Î¥ê¥Ã¥¸¡Ê2025Ç¯1·î11Æü¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¡¢2Éô¥Î¥ê¥Ã¥¸¤È¤ÎFAÇÕ3²óÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤âÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4¡¼0¤È²÷¾¡¤·¸ø¼°Àï9»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤ê¡¢4²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ï¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¿·Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿4Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï»°ãø¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÈà¤ÏÁ°È¾Àï¤ÈÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÇÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤È¤·¤Æ°ÜÆ°¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾37Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥ÉDF¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏFW¥ß¥ó¥Æ¤¬¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¹¶¤á¾å¤¬¤êÁ°Àþ¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òFW¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ß2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇFW¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·Â¤òÄË¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤âÌµ»ö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¡£MF¥¨¥ó¥·¥½¤¬º¸¥µ¥¤¥ÉÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±29Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤âÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ãø¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤È¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤º¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¨¥ê¥¢Æâ¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿ÊÆþ¤·Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤â¤·¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º¡£Á°È¾42Ê¬¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢Ì£Êý¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£