°û¤à¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¿¥ß¥ó¡ªONNURI STORE Co.,LTD¡ØPRESS SHOT¡Ù

ONNURI STORE Co.,LTDは、2024年12月23日、韓国美容市場で大旋風を巻き起こしたビタミンドリンク『PRESS SHOT(プレスショット)』の日本上陸を記念し、東京・原宿の注目スポットMIL GALLERY JINGUMAEで華々しいローンチイベントを開催しました。

ONNURI STORE Co.,LTD『PRESS SHOT』

区分 : 栄養機能食品

内容量 : 10本入(1本:15ml)

定価 : 4,320円(税込)

※Qoo10のみ 4,320円(個人輸入のため税なし)

発売日 : 2024年12月14日

購入サイト: https://www.qoo10.jp/shop/onnuristore

販売元 : Medibridge

SNSで話題の美容インフルエンサーや主要メディアが集結し、会場は期待と熱気に包まれました。

■韓国No.1薬局チェーンが放つ、美容革命の立役者

韓国全土で約2,500店舗を展開する最大手薬局チェーン「オンヌリ薬局」が手掛ける『PRESS SHOT(プレスショット)』は、韓国では発売からわずか22ヶ月で販売数750万本を突破。

20代女性の間で「推しビタドリ」として話題に。

Instagramのハッシュタグ投稿数は15万件を超え、韓国を代表するビューティードリンクへと成長しています。

特許取得済みのダブルチャンバー構造により、鮮やかなピンク色に変化する様子はSNS投稿に最適。

さらに、ビタミンB群、コラーゲン、ヒアルロン酸などを贅沢に配合し、美容と健康を同時にサポートします。

■日本市場が待望した新時代の美容ドリンク

2024年12月14日(土)から全国のウエルシアグループの店舗とロフト(一部店舗除く)及びロフトネットストアで先行販売開始、さらに主要ECサイトでの販売を順次開始します。

■SNSで話題沸騰!魅せる美容体験の創出

イベント第2部では、人気美容インフルエンサーを招いた特別体験セッションを実施。

参加者はキャップを押してビタミンパウダーを溶かす独自の使用方法を体験し、鮮やかなピンク色に変化する様子に歓声が上がりました。

会場に設置されたフォトブースでは、インスタ映えする製品特徴を活かした撮影会も行われ、その場でSNSへの投稿も相次ぎました。

美容系インフルエンサーからは「見た目の可愛さだけでなく、飲みやすさと効果実感の高さに驚いた」「フォトジェニックな見た目と機能性を両立している」といった好評価が相次ぎ、SNSでの投稿は発売前から注目を集めています。

■『PRESS SHOT(プレスショット)』が描く、新しい美容習慣の未来

韓国のオンヌリストア本社の朴孝洙(パク・ヒョス)代表は、「日本の消費者のニーズを徹底的に研究し、現地に最適化した製品開発とマーケティングを展開していく」と語りました。

また、「『PRESS SHOT(プレスショット)』は革新と品質を基盤に成長してきた。

日本市場でもその価値を広く届け、成功を収めることを目指す」と力強く宣言しました。

■グローバルブランドへの飛躍

Medibridge株式会社と韓国オンヌリ薬局は、日本市場を重要な戦略拠点と位置づけ、今後3年間で売上100億円を目指します。

さらに、日本発の限定フレーバーの開発や、日本の美容文化に合わせた商品展開も計画中。

グローバルビューティーブランドとしての飛躍を見据え、アジア市場全体での展開も視野に入れています。

■日本総代理店 Medibridgeについて

日本総代理店 Medibridgeは、時代のニーズに合わせ医療関連商品の販売やコンサルタント、メディカルツアー、化粧品の販売の事業を行う総合代理店。

日本における医療機器販売のノウハウ及び幅広い海外ネットワークを活かし、医療機器と美容関連製品を通して、お客様と共に健康と美しさを追求しています。

会社名:Medibridge株式会社

代表者:金・南延(キム・ナムヨン)

所在地:東京都渋谷区神宮前6-12-18 WEWORK

事業 :販売・コンサルタント

Tel :03-6822-5363

FAX :03-6822-5363

