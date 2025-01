¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ØÊÛ¤â¡ªJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¹¬¤»ÆÏ¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¡Ù

JR東海リテイリング・プラスは、2025年1月にJR東海が保有する「ドクターイエロー(T4編成)」が運行を終えることから、1月14日(火)より『ありがとう!923形ドクターイエロー(T4編成)幸せ届けるフェア』を開催します。

JR東海リテイリング・プラス『ありがとう!923形ドクターイエロー(T4編成)幸せ届けるフェア』

JR東海リテイリング・プラスは、2025年1月にJR東海が保有する「ドクターイエロー(T4編成)」が運行を終えることから、1月14日(火)より『ありがとう!923形ドクターイエロー(T4編成)幸せ届けるフェア』を開催。

「東海道新幹線弁当」がドクターイエローT4編成引退Ver.になって登場するほか、同社オリジナルおにぎり「米サンド」などドクターイエローをイメージした商品がフェア限定で登場します。

同社限定のドクターイエローオリジナルグッズも発売します。

また、TOKAI STATION POINTアプリを提示して、1回で税込700円以上のお買い物で、その場で当たる「商品無料引換券コース」、抽選で当たる「ドクターイエロー限定アイテムコース」に参加出来る『あなたにも届く!幸せくじ』も行います。

<フェア概要>

開催期間:2025年1月14日(火)〜2025年2月3日(月)

開催場所:東京駅〜新大阪駅の「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」

「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」

「プレシャスデリ&ギフト」「デリカステーション」「プラスタ」等

※オリジナルグッズはオンラインショップ

「JR-PLUS Online Shop」「Click! Kiosk」でも販売します。

<主なトピックス>

■ドクターイエローをイメージした駅弁を販売!

■ドクターイエローをイメージした商品やオリジナルグッズが登場!

■TOKAI STATION POINTアプリから応募!商品無料引換券や限定のドクターイエローアイテムなどが当たる「あなたにも届く!幸せくじ」を開催!

■ドクターイエローをイメージした駅弁を販売!

【数量限定特別パッケージ・ノベルティカード付きで期間限定登場!】

●東海道新幹線弁当 ありがとうドクターイエローT4編成引退ver. 1,300円

東海道新幹線弁当 ありがとうドクターイエローT4編成引退ver.

東海道新幹線弁当がT4編成の引退に合わせた特別バージョンとして登場します!

ドクターイエローの写真でよく登場する黄色い花を菜の花に見立て、菜の花のおひたしと錦糸卵で表現しました。

またドクターイエローのイラストを印刷したシートで、ドクターイエローが菜の花をバックに走行している様子を描きました。

パッケージは富士山をバックに走るドクターイエローに、菜の花をパッケージ全体に描き、引退が迫るT4編成に感謝の気持ちを込めて華やかにしました。

▼限定デザインパッケージ

パッケージ画像

▼ノベルティカードの絵柄の選定こだわり

2000年10月に生まれたT4編成は、東海道新幹線を走行する車両では最古参で、今ではもう見ることができない多くの名車両と共に東海道新幹線の安全を支えてきました。

今回のノベルティカードでは、今ではもう見ることができない4車両とのツーショット写真を選定しました。

カードの裏面には、ドクターイエローそのものの歴史やT4編成の誕生のきっかけなど、ちょっとした豆知識をそれぞれのカードに記載しました。

ノベルティカード

【JR東海リテイリング・プラス先行販売!】

●淡路屋

923形ひっぱりだこ飯 1,680円

※新横浜駅、京都駅、新大阪駅の店舗限定

923形ひっぱりだこ飯

ドクターイエロー(T4編成)の引退にあわせて、関西地区を代表する駅弁「ひっぱりだこ飯」がオリジナル仕様になって登場。

ドクターイエローを想起させるデザインに仕上げた蛸壺や、車両と戯れる蛸の姿を描いたオリジナルの掛け紙が特徴です。

【ステッカーシール付きのお子さまランチ!!】

●笹八

ありがとう!923形ドクターイエロー (T4編成)お子様ランチ 1,480円

ありがとう!923形ドクターイエロー (T4編成)お子様ランチ

923形ドクターイエローをかたどったランチボックス。

チキンライスに黄色の玉子をとろ〜りかけて、ハンバーグ、えびフライなどを盛合わせました。

デザートにミニゼリー付。

ステッカーシールがついてきます。

■ドクターイエローをイメージした商品やオリジナルグッズが登場!

※オリジナルグッズの販売店舗および販売開始時間は別紙に記載しています。

【制作におけるカラーリングのこだわり】

「ふせんセット」と「タオルハンカチセット」のコンセプトは、「ドクターイエローの“イエロー”ってどんな色?」です。

実際の車両に使用された塗料の色彩を「マンセル値」に基づき、できる限り表現しました。

922形(T2編成)は「黄5号」と「青15号」を、923形(T4編成)は「フレッシュイエロー」と「青20号」を表現しています。

実際に見える車体の色と、マンセル値に基づいた色の違いを楽しめます。

※商品化にあたり、多少の色調整を行っています。

●ドクターイエロー・ふせんセット 990円

ドクターイエロー・ふせんセット

●ドクターイエロー・タオルハンカチセット 1,320円

ドクターイエロー・タオルハンカチセット

●ドクターイエロー・マルチチャーム 1,100円

歴代のドクターイエローの顔が、かわいい「めじるしチャーム」になりました!傘の取っ手、ペットボトルなど、自分の好みの車体を好きなものにかわいく「めじるし」を付けられます。

ドクターイエロー・マルチチャーム

●ドクターイエロー・フレークシール 660円

歴代のドクターイエローの正面・横の8デザインに、T4/T5編成は特別感のあるホログラム加工1デザインを加えた、全9デザインが2枚ずつ入っています。

ワンポイントにかわいらしいサイズ感です。

ドクターイエロー・フレークシール

●ドクターイエロー・ランチトート 1,870円

どんな場面でも使いやすい、シンプルでスタイリッシュなデザインとなっています。

取り外し可能なオリジナルチャーム、使い勝手の良い内ポット、開閉部分のマグネットボタンなど、シンプルの中にもこだわりが詰め込まれています。

黄色と紺色のラインでドクターイエローの車体を表現し、コアなファンからライトなファンまで幅広い層に使っていただけるランチトートとなっています。

ドクターイエロー・ランチトート

(1)米サンド(カレー&オムレツ) 330円

コーンと黄色ピーマンを使用したキーマカレーに、チーズとオムレツを合わせました。

(2)米サンド(懐かしい食堂車風のポークカツレツ) 348円

食堂車のメニュー「ポークカツレツ ベルン風」をイメージし、とんかつにトマトソースを絡め、粉チーズをかけて焼き上げました。

(3)ひとくちサンド(だし巻玉子) 298円

白だし入りの卵焼きを、からしマヨソースを塗ったパンで挟みました。

(4)海老ピラフプレート 458円

黄色いコーンが鮮やかなエビピラフにハンバーグ、コロッケ、ナポリタン、赤ウインナーを合わせたお子様ランチのようなお弁当です。

(5)港シフォン バナナミルク味 410円

一つ一つ丁寧に焼き上げたふわふわ食感のシフォン生地にやさしい甘味のバナナミルク味クリームをトッピングしました。

(6)バナナカスタードケーキ 248円

ふわふわなスポンジケーキに「もったいないバナナ」を使用したカスタードクリームを入れました。

(7)デニッシュサンド(ドクターイエロー&新幹線) 189円

しっとり焼き上げたデニッシュ生地にカスタード風クリームをサンドしました。

クリームはしあわせ届けるくりぃむぱんのクリームを使用。

■TOKAI STATION POINTアプリから応募!

商品無料引換券や限定のドクターイエローアイテムなどが当たる「あなたにも届く!幸せくじ」を開催!

TOKAI STATION POINTアプリを提示して、対象期間に税込700円以上を購入いただくと、その場で当たる「商品無料引換券」または、抽選で当たる「923形ドクターイエロー限定アイテム」の2つのコースからお好きなコースを選んで参加できる「あなたにも届く!幸せくじ」をTOKAI STATION POINTアプリ内で開催します。

※コースは700円以上の購入毎に選べます。

購入対象期間:2025年1月14日(火)〜2月3日(月)

キャンペーン概要

※引換商品はランダムで当たります。

※抽選で当たるコースは後日抽選の上、当選者へ連絡します。

【その場で当たるコース】

応募・引換期間:2025年1月14日(火)〜2月10日(月) 23:59

【抽選で当たるコース】

応募期間:2025年1月14日(火)〜2月10日(月) 23:59

〈景品詳細〉※お好きな商品に応募できます。

●ドクターイエローオリジナルポスター(額入り) 5名様

疾走感のあるドクターイエローの写真をオリジナルの額に入れてお届けします。

ドクターイエローオリジナルポスター(額入り)

●HYDRATION 16oz 923形ドクターイエロー限定カラー 20名様

同社のオンラインショップで販売している「HYDRATION 16oz 923形ドクターイエロー」が、今回だけの限定カラーに!シックなカラーのStoneに金色のドクターイエローが映えます!

HYDRATION 16oz 923形ドクターイエロー限定カラー

●ドクターイエロー オリジナル Visa e ギフトカード(1,000円分) 50名様

橋の上を駆け抜けるドクターイエローをVisa e ギフトカードにしてお届けします。

ギフトカードを使用後もコレクションとしてもおすすめです。

ドクターイエロー オリジナル Visa eギフトカード(1,000円分)

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※数に限りがある場合もあるので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドクターイエローをイメージした駅弁も!JR東海リテイリング・プラス『ありがとう!923形ドクターイエロー幸せ届けるフェア』 appeared first on Dtimes.