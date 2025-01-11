·¯¤¬ËÜÌ¿¡£ÃËÀ¤¬Îø¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÄêÈÖ¹ÔÆ°¡×
ÃËÀ¤È½çÄ´¤Ë¸òºÝ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤ÎËÜ¿´¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Îø¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÄêÈÖ¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«È¯Åª¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
ÃËÀ¤¬Îø¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¾ï¤Ë´¶¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«È¯Åª¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ëÉÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï½÷À¤Ø¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÉâµ¤¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼þ°Ï¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
ÃËÀ¤¬Îø¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
ÃËÀ¤¬Îø¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°¦¤¹¤ë½÷À¤È¤Ç¤¤ë¤À¤±²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½÷À¤ÎÅÔ¹ç¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà½÷¤È²ñ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò£±ÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Îø¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸òºÝÃæ¤ÎÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£ÃËÀ¤¬¡ÖËÜµ¤¤ÎÎø¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë½Ö´Ö