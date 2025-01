2025½Õ¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¡Ú¥ë¥Ê¥½¥ë¡Û¥·¥¢¡¼¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëµ±¤­¤¬°î¤ì½Ð¤¹¥«¥é¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

コレクションの目玉。明るく澄んだニュアンスカラーの4色アイパレ

各コスメブランドから新しい年の始まりにふさわしい春コレクションが続々と発表されています。【LUNASOL(ルナソル)】からは、冷たい空気に柔らかな陽が差し込む春の気配を気温で表現した”12℃ Signs of Spring”が、2025年1月24日に発売。シアーなだけでなく透明感ある輝きが溢れ出すカラーアイテムや、新作アイプライマーやリップバームに注目です。まずコレクションの目玉ともなる4色アイパレ「アイカラーレーションN」の新色4種をチェックしてみましょう。淡い霧をまとったようなニュアンスカラーを重ねるほどに、溢れ出すような透明感と澄んだ奥行きある目元を演出し、ほのかな春の気配を感じさせてくれる4色セットアイシャドウです。

注目!ひと塗りで仕上がりを底上げしてくれるアイプライマーと、うるむ彩りで満ちていくリップカラーバーム

単色シャドウに限定クリープタイプやまばゆいきらめきの限定リクイドアイライナーなど

▲ルナソル アイカラーレーションN 全4種(うち限定1種) 各¥7,700(税込) / 上から反時計回りに、04 12℃ signs of spring、05 Sunlit Reflet、06 Scented Haze、EX06 Breath of Airパレット左上は、繊細な光感と明るさで立体感を与えるカラー、右上は、ほのかな影色で立体感を引き立てるカラー、左下は、淡いくすみ感のあるニュアンスカラー、右下は、透け感のあるフォギーな深みで澄んだ陰影を与えるカラーがセットされています。カラーバリエーションは、光に包まれたベージュとブルーが透明感を際立たせてくれる「04 12℃ signs of spring」、あたたかな陽射しのような澄んだきらめきをたたえたオレンジブラウン「05 Sunlit Reflet」、霞がかったピンクを重ね合わせニュアンスあるまなざしを演出する「06 Scented Haze」、そして限定色の青みカラーにカーキを合わせ透明感を引き出しながらモダンなまなざしの「EX06 Breath of Air」となっています。さらに伊勢丹新宿店やmecco、ルナソル公式オンラインストア限定カラーも1種登場。▲ルナソル アイカラーレーションN 限定1種 ¥7,700(税込) / 光をはらんだ赤みカラーを重ね合わせ繊細な血色感を目もとに宿すエフェメラルムード「EX07 Ephemeral Mood」 ※伊勢丹新宿店、meeco(2025年2月26日発売)、ルナソル公式オンラインストア(2025年3月21日発売)ピンクやウォームベージュを基調とした春の軽やかな雰囲気をまとうカラーは、しっとりとまぶたそのものが色づいたかのうように洗練さと、繊細な輝きにほんのりと秘めた血色感でやわらかな印象へと仕上げてくれます。本コレクションの中で特に注目したいアイテムが、新作のアイプライマーとリップカラーバーム。アイプライマーは「使うのと使わないのでは仕上がりが格段に違う!」と絶賛のイチオシなアイシャドウ下地です。▲ルナソル スムースフィックスアイプライマー 全1色 ¥3,850(税込)まぶたにひと塗りするだけで、自然にトーンアップし、アイシャドウ本来の色や輝きを引き出してくれ、テクニックレスで美しい仕上がりを演出。美容液のようなうるおい感で、動きの多いまぶたにもやわらかくしなやかな薄膜が心地よくフィットし、アイシャドウの粉落ちやヨレを防ぎ、メイクを落とすまでつけたての色やグラデーションをキープしてくれます。ツヤに満ちたうるんだようなふっくらと丸みを帯びた唇に魅せてくれるリップカラーバームも要注目。唇に触れた瞬間にとろけ、透明感あふれる厚いツヤ膜が、乾いた唇にもなめらかに密着して唇をラッピングし、長時間うるおい感をキープしてくれます。▲ルナソル ベアカラーバーム 全5色(うち限定2色) 各¥4,620(税込) / 01 Mellow Apricot、02 Amber Glow、03 Polished Fig、EX01 Garnet Calm、EX02 Mauve Dim隠ぺい感のある色材を極力使わず、透明感・輝度の高いオイルを厳選することで、透明感があり、素の唇になじむくすみ感を秘めた洗練された印象のカラー設計で美しい発色を実現。定番色はオレンジにひとさじのブラウンが溶け込む「01 Mellow Apricot」、赤みブラウンを軽やかにまとう洗練されたムードの「02 Amber Glow」、くすみを忍ばせた青みピンクが魅惑的な印象の「03 Polished Fig」の3色、限定色は素の唇が紅潮したような軽やかなレッドをまとう「EX01 Garnet Calm」とモーヴピンクに華やかなパールがきらめき優美に魅せる「EX02 Mauve Dim」の2色と、それぞれラインナップされています。その他、透明感やツヤ感などを際立ててくれるアイテムが多数ラインナップ。カジュアルにさらっと仕上げられる単色アイシャドウ「モノアイカラーレーション」からは、透明感メイクをシンプルに楽しめるクリームタイプの限定色が登場です。▲ルナソル モノアイカラーレーション 限定3色 ¥3,520(税込) / 左から、穏やかな赤みがやわらかな印象の「EX03C Mellow Glow」、青いきらめきを秘めたラベンダー「EX04C Cold Bloom」、シルバーに輝くシックなブラウン系「EX05C Modernity Shade」また、頬やまぶた、唇などに、みずみずしいツヤや光感を自在にプラスするスティックタイプのハイライトや、にじむように発色し光や影が立体感を引き出してくれるアイライナー、ルナソルのアイライナーでは最大サイズのパールを配合した透明感を際立てる多彩なきらめきのリクイドアイライナーなども要チェックです。▲ルナソル ラディアントスティックN 全2色 各¥4,950(税込) / 左から、みずみずしいツヤ感を演出する「01 Lucent」、クリアな光が瞬く「02 Platinum Flash」▲左:ルナソル スマッジニュアンスアイライナー 限定3色(EX03 Fusing Light、EX04 Shimmering Shade、EX05 Deep Beets) 各¥3,300(税込) ※画像はEX03 Fusing Light、右:ルナソル フラッシュクリエイター 限定1色(EX16 Light Fountain) ¥3,300(税込)▲上:ルナソル カラーリングシアーチークス(グロウ) 限定1色(EX13 Sunshine Shimmer) ¥2,750(税込) ※別売 ルナソル チークコンパクト ¥1,100(税込)、セット価格 ¥3,850(税込)、下:ルナソル ネイルポリッシュ 限定2色(左から、EX52 Sandglass、EX53 Prismatic Shine) 各¥2,200(税込)これから少しずつ感じ始める春らしさをメイクで楽しめるコレクションとなっています。ブランド公式オンラインサイトでは先行発売されているので、気になるアイテムは早めにチェックしてみてくださいね。<text:Hiromi Anzai photo&問:カネボウ化粧品 0120−518−520>