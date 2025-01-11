ÂÎ·¿¡õ»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤Ë»õ»ß¤á¤ò¡££±Æü£µ²ó¡Ú¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤¹¡Û´ÊÃ±½¬´·
±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÃßÀÑ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤Ï¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ·¿¤ä»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¡¢¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤Ë½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥¥ã¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥«¥¦¡Û¤Ç¤¹¡£
🌼Â³¤±¤ë¤Û¤ÉÇØÃæ¤¬ºÙ¤¯¡õ¾®¤µ¤¯¡££±Æü£µ²ó¡Á¡ÚÇØÃæ¤ÎìÔÆù¤òÍî¤È¤¹¡Û´ÊÃ±½¬´·
¥¥ã¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥«¥¦
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ë
¡Ê£²¡ËÇØ¹ü¤ò£±¤Ä¤º¤ÄÆ°¤«¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÇØÃæ¤òÈ¿¤é¤»¤Æ¤¤¤¯
¡Ê£³¡ËÇØ¹ü¤ò£±¤Ä¤º¤ÄÆ°¤«¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¤¤¤¯
¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£µ²ó¤òÌÜ°Â¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÇØ¹ü¤ò£±¤Ä¤º¤ÄÆ°¤«¤¹°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤ÎÆ°¤¤ò¤¤Á¤ó¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼ê¤Ç¾²¤ò²¡¤¹°Õ¼±¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£¡ã¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä