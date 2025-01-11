·ëº§¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡Ö²ñÏÃ¤ÎÏÃÂê¡×
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¶¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤ÏÃÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡Ö²ñÏÃ¤ÎÏÃÂê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤Î¤ß¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¶á¤Å¤¤¿¤¤¤«¤é¡£
ÉþÁõ¤äÈ±·¿¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ·¿¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÃ»½ê¤ä·çÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃËÀ¤Ï¿Í¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤ì¤ÏËÜÌ¿¤È¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ»½ê¤ä·çÅÀ¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃËÀ¤Ï¿´¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ò¶¡»þÂå¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¼«ËýÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÏÃÂê¤òÈà»á¤¬²ñÏÃÃæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼·ëº§¤·¤è¤¦¤è¡ª ÃË¤¬¡Ö¾Íè¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤¤½÷À¤À¤±¡×¤Ë¸«¤»¤ë¥µ¥¤¥ó