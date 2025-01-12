Îß·×400ËüËÜÄ¶¥·¥êー¥º¡ª¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡ÛÀü¤¯¤À¤±ÈþµÓ¸«¤¨♡¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡¢Îß·×400ËüËÜÄ¶¤¨¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤¬º£µ¨¤âÅÐ¾ì¡ª º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆâÂ¦µ¯ÌÓ¤ÇÃÈ¤«¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢ÈþµÓ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥Ã¥¯¤ÇÈþµÓ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¸«¤¨¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£Åß¥Ü¥È¥à¥¹¤ÎÇã¤¤Â¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈËÉ´¨ÂÐºö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥½¨¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥¦¥Ä¥¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\4,192¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¡£½Ä¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹¤È¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥Ã¥¯¤ÇÈþµÓ¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖµÓ¤òÄ¹¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤ë¡¢Î©¤Á»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µ»¤¢¤ê¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥åー¿ô200·ï°Ê¾å¤Ç¡ú4.6¤È¹âÉ¾²Á¡ª¡Ê2025.1.10»þÅÀ¡Ë
¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â¸«¤¨´¶¤Ê¤Î¤ÇÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¤¤ì¤¤¤áÇÉ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥³ー¥ÇÍÑ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ËÀü¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M