¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤¦¤ÞÌ£¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤­´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×

ブルボンは、梅の風味と酸味を感じる「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」を2025年1月21日(火)より期間限定で販売します。

ブルボン「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」

内容量 :26g

発売日 :2025年1月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」は、香ばしく焼きあげたおかきを南高梅果汁入りの醤油だれで味付けし、しその葉粉末、梅肉粉末をふりかけ、さわやかな甘酸っぱさの梅しそ味です。

醤油だれには昆布の旨味を加え、チーズクリームのうま味を引き立てています。

ひとくち食べると香り立つ梅の香りとうま味豊かな味わいを楽しめます。

