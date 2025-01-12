ÃæµïÀµ¹¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î´§¥é¥¸¥ª¡¡¼¡½µ18ÆüÊüÁ÷Ê¬¡¡ÈÖÁÈÉ½¡ÖÄ´À°Ãæ¡×¤Ë¡¡Æ±¶É²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæµïÀµ¹¡¡Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤¬11Æü¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÄ´À°Ãæ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï½÷À¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·ÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬ÅöÌÌµÙ»ß¤äÃæµï¤ÎÅöÌÌ½Ð±é¸«Á÷¤ê¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤âÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤ÎÛØ¸¶Ëã´õ¼ÒÄ¹¤Ï8Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö¾õ¶·¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æº£½µ¡Ê11Æü¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢18Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢Ãæµï¥µ¥¤¥É¤È¤ÏÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µÙ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆ±¶É¤¬²¼¤·¤¿¤È¤·¡¢ÛØ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶É¤È¤·¤Æ¤ÎÊÔÀ®Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤òÀèÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢Î»¾µ¤òÄº¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÈÖÁÈ¤Ï¼ýÏ¿¤À¤¬¡¢¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11Æü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ï¡ÖÍ³ÚÄ®930¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤ï¤ê¡¢Æ±¶É¤ÎÆâÅÄÍº´ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¡£¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤ª¤¹¤¹¤áÈÖÁÈ¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑ¹¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£